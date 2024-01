SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Reviravolta na negociação de Gabriel Moscardo. O PSG resolveu avançar agora com a compra do jogador, já em janeiro, e emprestá-lo até junho deste ano para o Corinthians. A transferência foi toda assinada nesta quarta-feira (24).

Inicialmente, o clube francês queria garantir um pré-acordo (futura venda) com o Timão, que viria então a ser efetivado apenas em junho. Por questões burocráticas, o acordo foi revisto e alterado nas últimas horas.

Apesar dos novos moldes da negociação, o valor do acerto entre as todas as partes está mantido: 20 milhões de euros (R$ 107,5 milhões) fixos, com outros 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões) por objetivos.

Com o novo formato da transferência, o Corinthians pode, se quiser, antecipar o montante total da venda, que ficou fechada em três parcelas de cerca de 6,6 milhões de euros (R$ 35,5 milhões). Para isso, o processo precisa ser feito em conjunto com um banco ou um fundo de investimentos.

Aos 18 anos, Gabriel Moscardo, que vai assinar por cinco temporadas com o PSG, viaja no sábado para Doha, no Qatar, para realizar a cirurgia no pé esquerdo (colocação de enxerto ósseo). Ruma para o Brasil depois, numa recuperação que deve durar entre dois e três meses.