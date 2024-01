SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta quarta-feira (24) teve reforço no Fluminense e saída no Palmeiras, além de uma proposta chinesa por um jogador do Santos.

Veja destaques

Terans é do Flu. O Fluminense anunciou a contratação do meia-atacante uruguaio David Terans. O jogador, de 29 anos, assinou com o Tricolor até o fim de 2026. Ele estava no Pachuca, do México.

Saída no Palmeiras. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência em definitivo de Ian Custódio para o Famalicão. Os valores do acordo com o clube português ainda são mantidos em sigilo pelas partes envolvidas. Dos principais destaques da base do Verdão, o jovem lateral-esquerdo vai assinar um contrato válido por três temporadas e meia (até junho de 2027) com os portugueses.

Mais notícias

Negócio da China. O zagueiro João Basso está na mira do futebol chinês e pode deixar o Santos. O Beijing Gouan, da China, enviou uma proposta de empréstimo com opção de compra com vínculo de um ano ao Santos por João Basso.

Novela Moscardo. Reviravolta na negociação de Gabriel Moscardo: o PSG resolveu avançar agora com a compra do jogador, já em janeiro, e emprestá-lo até junho deste ano para o Corinthians. A transferência foi toda assinada nesta quarta-feira (24).

E o Pedro Raul? O Corinthians voltou a negociar com o Toluca, do México, para tentar a contratação do atacante Pedro Raul. Após fracassar recentemente na contratação por empréstimo, a cúpula alvinegra agora enviou proposta de compra definitiva.

Viña de volta ao Brasil. Matias Viña está liberado e vai viajar amanhã ao Brasil para ser apresentado oficialmente como novo reforço do Flamengo. A Roma já assinou toda a documentação da transferência em definitivo do lateral-esquerdo.

Deve ficar. O São Paulo iniciou a semana avançando na renovação de Diego Costa. Depois de uma primeira oferta e, posteriormente, uma contraproposta, os envolvidos alinharam os moldes do novo contrato e encaminharam o acordo. Com direito a aumento salarial, o jovem zagueiro prepara para assinar muito em breve um vínculo até dezembro de 2028 - o atual tem validade apenas até dezembro de 2024.