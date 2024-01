SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Inter de Limeira por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (24), no Allianz Parque, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

A equipe do interior saiu na frente logo aos três minutos de jogo, mas o Palmeiras buscou a virada ainda no 1º tempo. Na etapa final, a Inter aproveitou uma trapalhada de Weverton e Gustavo Gómez e empatou, mas o Alviverde garantiu a vitória no finzinho do jogo.

Os gols do Palmeiras foram marcados Raphael Veiga (2), em cobrança de pênalti e em um cruzamento que ninguém desviou e enganou o goleiro, e Rony de cobertura. Juninho, com um belo chute no ângulo de Weverton, e também batendo pênalti, descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Palmeiras chegou a quatro pontos e é o novo líder do Grupo B; o Água Santa, que terminou a primeira rodada na liderança do grupo, perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0 nesta rodada. Já a Inter de Limeira segue na última posição do Grupo C, sem nenhum ponto.

O time de Abel Ferreira volta a campo no domingo (28), às 18h (de Brasília), quando faz o clássico contra o Santos, no Allianz Parque. No mesmo dia, às 16h, a Inter visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli.

Abel "comprou barulho" da torcida e mudou esquema

O Palmeiras que enfrentou a Inter de Limeira foi bem diferente da equipe que estreou contra o Novorizontino e foi criticada pela torcida. Abel escalou o Palmeiras sem os três zagueiros, marca registrada na arrancada para o título do Brasileirão do ano passado, e com um ataque formado por Bruno Rodrigues, Luis Guilherme e Flaco López - Breno Lopes e Rony foram os titulares na estreia.

Mesmo com um ataque "renovado", o Palmeiras sofreu para criar oportunidades. A equipe só chegou ao gol em uma cobrança de pênalti de Veiga e em um cruzamento do meia, que despretensiosamente morreu no fundo da rede.

O ponto positivo do novo esquema foi Aníbal Moreno. O argentino foi titular na vaga de Richard Ríos, e fez grande partida jogando ao lado de Zé Rafael -pode ser a novidade do time titular da equipe para esta temporada.

LANCES IMPORTANTES

1x0 Inter de Limeira, Juninho. Logo aos 3 minutos de jogo, Lucas Buchecha recebe de Gustavo Bochecha pelo lado esquerdo da área, levanta a cabeça e cruza rasteiro para o meio. Juninho chega livre de trás, finaliza de primeira e manda no ângulo para abrir o placar.

1x1, Raphael Veiga empata para o Palmeiras. Marcos Rocha cruzou a bola na área, e Maurício levantou demais o braço e desviou a bola com a mão. O árbitro não marcou nada, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance. A penalidade foi assinalada e Raphael Veiga bateu no meio do gol - Zé Carlos pulou para o seu lado esquerdo e não achou nada.

Goleiro da Inter de Limeira é substituído ainda no 1º tempo. Zé Carlos se chocou com seu companheiro Diego Juassni, e saiu de campo chorando no carrinho da maca aos 39 minutos. Jonathan entrou na partida.

2x1 Palmeiras, Raphael Veiga mais uma vez. Aos 41 minutos da primeira etapa, Veiga cobrou escanteio curto, recebeu a devolução de Marcos Rocha e cruzou fechado. A bola passou por todo mundo, enganou o goleiro Jonathan e entrou no cantinho direito.

2x2, Juninho faz seu segundo gol e empata. Aos 19 minutos do 2º tempo, Weverton recebeu recuo e passou a bola na fogueira para Gustavo Gómez, que dominou mal e derrubou Gustavo Bochecha com um carrinho dentro da área. Juninho bateu no canto esquerdo, deslocando Weverton, e empatou a partida.

3x2 Palmeiras. Aos 43 minutos, Marcos Rocha fez um belo lançamento do campo de defesa, Jonathan ameaçou sair, ficou em dúvida e parou no meio do caminho. Com categoria, Rony encobriu o goleiro e marcou um golaço para recolocar o Palmeiras em vantagem.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: João Vitor Gobi.

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira.

VAR: Daiane Muniz dos Santos.

Gols: Juninho, aos 3' do 1º tempo e aos 21' do 2º tempo (INT); Raphael Veiga, aos 19' e aos 41' do 1º tempo (PAL) e Rony, aos 42' do 2º tempo.

Amarelos: Luis Guilherme (PAL); Diego Jussani, Juninho, Maurício e Zé Mário (INT)

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Estevão) e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Jhon Jhon) e Raphael Veiga (Rony); Luis Guilherme (Caio Paulista), Bruno Rodrigues (Breno Lopes) e Flaco López. T.: Abel Ferreira

INTER DE LIMEIRA

Zé Carlos (Jonathan); Felipe Albuquerque, Maurício, Diego Jussani e Zé Mario; Emerson Santos, Lucas Buchecha, Gustavo Bochecha (JP Galvão), Everton Brito, Juninho (Andrew) e Rafael Silva (Quirino). T.: Júnior Rocha