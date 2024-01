SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira, presidente do Palmeiras, afirmou que acredita que os clubes brasileiros se unificarão "em um futuro próximo" para negociar direitos de transmissão e organizar o calendário do futebol brasileiro (assista acima).

"Hoje temos a Liga Forte e a Libra, são dois blocos. Estamos tentando unificar esses lados. Já tem dois anos que estou lutando por isso, desde que fui eleita Todo mundo quer a mesma coisa, mas é incrível que não conseguem fechar. O que estamos tentando é pelo menos nos unirmos para negociarmos, em bloco comercial, direitos de transmissão tudo em conjunto. Valores seriam muito mais relevantes. Estamos muito próximos, porque todos querem a mesma coisa, mas não conseguem. Acredito que no futuro próximo conseguiremos nos unir para que a gente possa organizar melhor principalmente esse calendário enlouquecido do futebol brasileiro.", disse Leila Pereira em entrevista ao Casão Pod Tudo

Acordo em conjunto

A Liga Forte propôs aos clubes da Libra uma união comercial para a negociação de TV do Brasileirão de 2025. De acordo com apuração do colunista Rodrigo Mattos, a oferta foi feita em meio a conversas da Livra com a Globo para a venda dos direitos televisivos. Atualmente, os dois blocos negociam separadamente.

A Libra é o grupo de clubes formado por Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia, Atlético-MG e Vitória. Destes, apenas o Santos não está na Série A.

Já a Liga Forte Futebol tem 11 clubes na elite nacional: Athletico-PR, Atlético-GO, Criciúma, Cuiabá, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.