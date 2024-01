RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Flamengo nesta janela de transferência, o uruguaio De la Cruz fez elogios ao técnico Tite e comparou o comandante rubro-negro aos argentinos Gallardo e Bielsa, com quem o jogador já trabalhou anteriormente.

O que ele disse?

Trabalho com Tite.

"Me surpreendeu positivamente. Obviamente que não surpreendeu por ter conquistado muitíssimas coisas como técnico, tanto por clubes quanto na seleção. Tive oportunidade de estar com treinadores também como os dois Marcelos, Marcelo Gallardo e Marcelo Bielsa, que têm uma ideia muito parecida com o que é o Tite. Eles transmitem muitíssima segurança e tranquilidade, e com muita transparência ao que transmitem. Vai ser importante para ele tentar me tirar o máximo para benefício do time".

Adaptação ao Flamengo.

"A nível pessoal, tentei a melhor adaptação ao grupo. Creio que esses dias aqui, por mais que no CT estejamos juntos é pouco tempo que convivemos. Aqui tem todo o dia juntos, desenrolar conversas, estar perto para escutar e aprender o que falam. Eles têm paciência comigo, isso para mim é muito importante. Creio que vai ser bom para todo o time. Por isso estou dando o melhor para ouvir, aprender... Foi uma semana muito linda, espetacular. Somado ao trabalho, os colaboradores, todos que rodeiam, é muita gente (risos), vou conhecendo os nomes. Temos que estar todos juntos".

Carinho da torcida rubro-negra.

"Me surpreendeu porque obviamente já sentia antes de chegar o carinho nas redes sociais. A expectativa da minha chegada era muitíssima, vir a uma equipe muito grande como o Flamengo tem muita gente, torcedores, me surpreendeu muito. Sentia que havia esperança na minha chegada, mas receber tanto carinho sem sequer estrear oficialmente é muito lindo".