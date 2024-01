SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Audax-RJ por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (25), e colou na briga pela liderança do Campeonato Carioca. A partida, válida pela 3ª rodada, foi disputado no Estádio Elcyr Resende.

Lelê, no primeiro tempo, foi o autor do único gol do jogo em Saquarema. Foi o terceiro feito por ele no Campeonato Carioca -o atacante lidera a artilharia da competição.

O Fluminense foi a campo ainda com uma equipe alternativa. O elenco principal do Tricolor das Laranjeiras se reapresentou e fez seu primeiro treino hoje.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos sete pontos, igualando Vasco e Nova Iguaçu, e assumiu a 3ª colocação do Campeonato Carioca. O time fica atrás do líder Vasco no saldo de gols (4 a 2) e do vice-líder Nova Iguaçu em gols marcados (6 a 4). O Audax-RJ segue zerado, no último lugar.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo (28), quando enfrentará o Nova Iguaçu, em casa, às 18h10 (de Brasília). No dia seguinte, o Audax-RJ encara o Boavista, às 20h30. Os dois jogos são válidos pela 4ª rodada do Campeonato Carioca.

Como foi o jogo

Flu controla o jogo após susto. A bola mal havia começado a rolar quando Ítalo arriscou de fora da área e levou perigo ao gol defendido por Vitor Eudes, do Fluminense. Depois do lance de perigo contra, o Tricolor das Laranjeiras passou a ter mais a bola e trocou muitos passes tentando furar o bloqueio defensivo do Audax, mas sem levar perigo. O lado direito foi muito usado pela equipe, principalmente com o apoio do lateral Justen.

Pausa faz bem, e Fluminense sai na frente. A paralisação para hidratação fez bem para o Fluminense, que abriu o placar logo em seguida, com Lelê. O atacante recebeu de cara para o gol e tocou no meio das pernas do goleiro. A equipe ainda teve outra chance clara logo em seguida, mas Felipe Andrade tirou de mais e mandou a bola rente à trave, levando o placar em 1 a 0 para o intervalo.

Segundo tempo só esquenta no fim. A etapa final ficou morna e sem muitas chances de lado a lado até os 15 minutos finais. Atrás no placar, o Audax passou a pressionar e até conseguiu algumas finalizações, mas sem sucesso. Com o contra-ataque ao seu dispor, o Fluminense até tentou algumas estocadas, mas errou no último passe.