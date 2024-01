SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco jogou com os titulares pela primeira vez no Campeonato Carioca e bateu o Madureira por 2 a 0, em São Januário, em jogo válido pela terceira rodada.

Léo e Rayan fizeram os gols da vitória, ambos no segundo tempo. O zagueiro, que foi decisivo no amistoso contra o San Lorenzo, balançou a rede pela segunda vez no ano, enquanto a cria da base marcou seu segundo gol pelo profissional.

O Cruzmaltino segue invicto e assumiu a liderança do Estadual, com sete pontos. O Gigante da Colina leva a melhor sobre o Nova Iguaçu e o Fluminense no saldo de gols (por 4 a 2). Já o Madureira aparece em oitavo, com três.

As duas equipes voltam a campo no domingo (28) para a quarta rodada do Carioca. O Madureira recebe o Volta Redonda às 15h45 (de Brasília), e o Vasco visita o Bangu às 16h.

Foi a estreia do time principal e do técnico Ramón Díaz em jogos oficiais no ano, já que o grupo viajou para a pré-temporada no Uruguai e desfalcou o Vasco nos dois primeiros jogos do Estadual. Na volta ao Brasil, o comandante argentino poupou alguns titulares que atuaram nos amistosos.

Como foi o jogo

O Vasco começou pressionando, mas foi perdendo intensidade em um primeiro tempo morno. O time da casa controlou a posse e ficou rondando o adversário no campo de defesa, mas não achou brechas. O Madureira até ensaiou sair em contra-ataques, só que sem levar perigo de fato.

O Cruzmaltino melhorou com as mudanças para a segunda etapa, e conseguiu definir o resultado. O capitão Léo inaugurou o placar logo na volta do intervalo. Logo depois, Payet, que saiu do banco, desperdiçou perdeu um gol na cara, mas se redimiu na reta final com uma assistência de letra.

Gols

1x0: Aos 6' do 2º tempo, Paulinho recebeu na direita e cruzou para a área. Léo aparece nas costas da marcação e se joga para desviar e estufar a rede.

2x0: Aos 26', Rayan recebeu um passe de letra de Payet na entrada da área. O atacante protegeu, dominou girando e tocou na saída do goleiro para ampliar.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 MADUREIRA

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Data e hora: 25 de janeiro de 2024, às 21h30

Amarelos: Pablo Pardal, Paulo Henrique, Wagninho, Ramón Díaz, Arthur Santos

Gols: Léo, aos 6'/2ºT, e Rayan, aos 26/2ºT

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Julião; Zé Gabriel (Jair), De Lucca (Payet) e Praxedes (Paulinho Paula); Rossi (David), Serginho (Erick Marcus) e Rayan. Técnico: Ramón Díaz

Madureira: Mota; Almir, Marcão, Arthur e Evandro; Matheus Lira (Wagninho), Arthur Santos, Patrick Vieira (Rodrigão) e Pablo Pardal (Patryck Ferreira); Hugo Borges (Guilherme Xuxa) e Arthur Martins (Vinicius Bala). Técnico: Daniel Neri