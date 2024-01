RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Brasil e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 20h (horário de Brasília), no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela 3ª rodada do Grupo A do Pré-Olímpico.

A partida terá transmissão do sportv. O Placar UOL acompanha o duelo em tempo real.

O Brasil vem de uma vitória na estreia por 1 a 0 sobre a Bolívia, com gol de Endrick. O desempenho, porém, não empolgou e o técnico Ramon Menezes pode promover mudanças.

A Colômbia tenta se recuperar na competição após sofrer uma dura derrota na estreia, por 3 a 0, para o Equador.

Duas vagas para os Jogos de Paris. A competição garante duas vagas para as Olimpíadas de Paris. Os dois melhores de cada grupo formam um quadrangular. Nele, as duas seleções que somarem mais pontos se classificam para os jogos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Mycael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Andrey e Bruno Gomes (Maurício); Guilherme Biro (Gabriel Pec), Marquinhos, Endrick e John Kennedy. Técnico: Ramon Menezes.

Colômbia: Sebástian Guerra, Juan Mosquera, Cristian Devenish, Brayan Ceballos e Daniel Ruiz; Nelson Palacio, Jhojan Torres, Jimer Fory e Carlos Gómez; Óscar Cortés e Carlos Cortés. Técnico: Héctor Cárdenas.

Brasil x Colômbia - 3ª rodada do Pré-Olímpico

Local: Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela

Data e hora: 26 de janeiro de 2024, às 20h (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv (tv fechada) e Placar UOL (tempo real)