SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)- A 3ª rodada do Campeonato Paulista começa neste sábado (27) com quatro jogos. No domingo (28), outros quatro duelos fecham a etapa.

ONDE ASSISTIR AOS JOGOS?

Palmeiras x Santos, principal clássico da rodada, terá transmissão da TV aberta: a Record vai exibir o duelo ao vivo.

O único jogo sem o pay-per-view da competição é São Bernardo x Corinthians: o embate poderá ser acompanhado, no entanto, via TNT (TV fechada) ou HBO Max (streaming).

A CazéTV (YouTube), por outro lado, vai mostrar três partidas. Uma delas é São Paulo x Portuguesa, que acontece no início da noite de sábado.

Sábado (27)

17h15 - Bragantino x Botafogo-SP: TNT, HBO Max e Paulistão Play

18h - São Paulo x Portuguesa: CazéTV e Paulistão Play

20h - Ituano x Guarani: CazéTV e Paulistão Play

20h - São Bernardo x Corinthians: TNT e HBO Max

Domingo (28)

16h - Ponte Preta x Inter de Limeira: CazéTV e Paulistão Play

18h - Palmeiras x Santos: Record e Paulistão Play

19h - Santo André x Água Santa: Paulistão Play

19h - Mirassol x Novorizontino: Paulistão Play