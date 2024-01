SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A notícia de que Rony está repensando o seu futuro no Palmeiras pegou o Alviverde de surpresa.

O UOL apurou que o clube não estava ciente da insatisfação do atacante com as críticas recebidas nas redes sociais. Apesar da situação, Rony é muito prestigiado pela comissão técnica e pela diretoria alviverde -tanto que é o camisa 10 da equipe.

Clube entende que comentários nas redes sociais não deveriam ser levados em consideração, apesar do incômodo do atleta. O Palmeiras já enfrentou problemas com outros ataques virtuais como aconteceu com a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros pelas poucas contratações.

Na avaliação do Palmeiras, as críticas das redes sociais não ganham corpo na "realidade das arquibancadas". Leila Pereira, apesar das críticas na internet, é constantemente tietada quando acompanha jogos no Allianz Parque e recebe apoio das arquibancadas. O entendimento é que a situação é semelhante com o atacante.

Palmeiras não planeja 2024 sem Rony e mantém o posicionamento de não perder o atleta. Ele é considerado um dos pilares da equipe ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Zé Rafael e Raphael Veiga.

Jogador decisivo e histórico no Palmeiras. Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e já tem 10 títulos conquistados. Além disso, o camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história do clube na Libertadores com 21 gols -e deu a assistência para o gol do título da Libertadores de 2020.

Rony é criticado por torcedores pela temporada passada, mas não foi a sua pior com a camisa do Palmeiras. Em 2023, Rony atuou em 59 jogos, marcou 14 gols e deu 7 assistências. Em 2020, ele marcou 11 gols. Em 2021 foram outros 12.

RONY: "É FÁCIL QUEM ESTÁ FORA FALAR"

Mesmo após ser o herói da vitória sobre a Inter de Limeira, Rony demonstrou incômodo com alguns comentários na saída do Allianz Parque.

Começo de temporada sempre é complicado, ainda mais quando as coisas não acontecem. É fácil quem está de fora falar, mas só você sabe o que você passa, o quanto trabalha para estar dentro de campo para fazer o que ama e ajudar a equipe. Esse gol é um alívio porque ano passado fiquei fora dos últimos jogos do Brasileirão, então para mim é muito importante para a temporada. Rony em entrevista na zona mista após o jogo contra a Inter de Limeira.