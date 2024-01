SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians acionou à Fifa pela negociação travada com o Talleres (ARG) envolvendo a regularização do meio-campista Rodrigo Garro.

O Alvinegro paulista anunciou nesta tarde que recorreu à entidade máxima do futebol. O clube informou que registrou um Pedido de Intervenção para a Liberação de Transferência.

Garro já está no Brasil e treina com o elenco corintiano, mas ainda não pôde estrear. Ele desfalcou o time de Mano Menezes nas duas primeiras rodadas do Paulistão.

Corinthians e Talleres discordam do valor combinado para o jogador ser liberado. O presidente do time argentino, Andrés Fassi, disse ao UOL que ainda faltam R$ 3,3 milhões (670 mil dólares) da primeira parcela da venda de Garro. O clube do Parque São Jorge discorda e condena a postura adotada.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em se tratando da negociação envolvendo Rodrigo Garro, o clube recorreu à Fifa por meio de Pedido de Intervenção para a Liberação de Transferência.

O Talleres quer receber R$ 19,7 milhões líquidos (4 milhões de dólares), sem dedução de impostos.

O Corinthians já transferiu o valor bruto da primeira parcela. A diferença representa os R$ 3,3 milhões exigidos pelo clube argentino.

O UOL teve acesso ao contrato, que prevê valores brutos. O presidente do Talleres não mostrou onde consta o acordo por pagamento líquido.

Rodrigo Garro já ligou para o presidente do Talleres para cobrar a liberação. O jogador foi anunciado pelo Corinthians na posse do presidente Augusto Melo, em 3 de janeiro,