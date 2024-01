SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid tomou um susto, mas conseguiu vencer de virada por 2 a 1 o Las Palmas nesta sábado (27) pela 22ª rodada da La Liga.

Muñoz abriu o marcador para o Las Palmas aos 7' do segundo tempo e Vini Jr. deixou tudo igual aos 20'. Tchouaméni marcou o gol da virada aos 39'.

O Real Madrid assumiu momentaneamente a ponta do Campeonato Espanhol com 54 pontos. O Las Palmas permanece na 8ª posição, com 31.

No domingo (28) o Girona duela com o Celta de Vigo e pode reassumir o topo da La Liga se chegar aos 55.

O Real Madrid encara o Getafe no próximo dia 1, enquanto o Las Palmas pega o Granada no dia 3. Ambos os jogos são válidos pelo Espanhol.

Bellingham não entrou em campo pelo Real Madrid. Ele recebeu o quinto cartão amarelo da temporada na vitória por 3 a 2 sobre o Almeria, no último domingo.

Aos 23 anos e 40 gols na La Liga, o brasileiro entrou na lista dos mais jovens a alcançar o feito no século 21. A lista é completada por Fernando Torres, Agüero, Messi, Higuaín, Saviola, Eto'o, Oyarzabal e Griezmann.

COMO FOI O JOGO

Infiltrações pelo meio. Enquanto os donos da casa pouco atacavam e priorizam a defesa, o Real Madrid demonstrou eficacia no domínio das bolas paradas.

Ausência de Bellingham e marcação forte. Sem a presença de Bellingham, o Real Madrid enfrentou desafios para superar a marcação imposta pelo Las Palmas.

Rodrygo e Vini Jr criam, mas Valles impede. A dupla brasileira conseguiu criar algumas boas oportunidades ofensivas com a alternância da formação entre 4-4-2 e 4-3-3, porém, esbarraram na boa atuação do goleiro Valles na maioria das vezes.

Las Palmas reage. Na volta para a segunda etapa, os donos da casa arriscaram enfiadas e cruzamentos pelo lado direito e conseguiram levar perigo em certos momentos à equipe merengue.

Acelera que funciona. Las Palmas passou a sair mais e acelerar a partida para pressionar o setor defensivo adversário, o pegando de surpresa.

Vini sempre acionado. Na segunda etapa o brasileiro passou a ser mais acionado pela ponta esquerda e após perder algumas oportunidades, deixou o dele.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Primeira bola parada. Toni Kroos cobrou falta na pequena área aos 18', e Rüdiger subiu bem para desviar de cabeça, mas mandou à esquerda de Valles

Jogada brasileira. Rodrygo achou espaço aos 35' e enfiou para Vini na área, para o camisa 7 tentar encobrir o goleiro adversário, que saltou e fez boa defesa.

Las Palmas assusta no começo. Munir recebeu na área no primeiro minuto da segunda etapa, cortou da direita para o meio e finalizou rasteiro para Lunin saltar para fazer ótima defesa.

1 x 0. Sandro Ramírez cruzou rasteiro pela direita dentro da área e Muñoz apareceu de surpresa para finalizar.

Anulado. Vinícius Júnior lançou para Carvajal finalizar e marcar, mas o bandeirinha assinalou impedimento.

1 x 1. Vini recebe passe de Camavinga e finaliza cruzado de pé esquerdo no gol de Valles.

1 x 2. Kroos cobrou escanteio e Tchouaméni apareceu para saltar no terceiro andar e cabecear para marcar a virada do Real.