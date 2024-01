SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo poupou, mas venceu a Portuguesa por 1 a 0 neste sábado (27), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O gol foi de Luiz Gustavo.

Thiago Carpini optou por poupar Pablo maia, Alisson, Lucas e Rato visando o clássico contra o Corinthians, na terça-feira.

Com o resultado, o Tricolor segue líder do grupo D, com sete pontos. A Portuguesa está em segundo do Grupo A, com três pontos. O ituano, porém, joga às 20h nesta noite.

O São Paulo volta a campo na terça-feira para clássico contra o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada da competição. A Portuguesa enfrenta a Ponte no mesmo horário, na quarta-feira, no Canindé.

Só deu São Paulo

A Portuguesa até tentou, mas só deu São Paulo. O time de Carpini demorou a abrir o placar, mas já ensaiava com jogadas perigosas de Bobadilla e Wellington. Apesar de ter sido travado pela defesa portuguesa, o São Paulo dominou as principais jogadas da partida. Luiz Gustavo estufou as redes após escanteio de Nikão aos 21 minutos.

O jogo foi burocrático por conta das tantas faltas causadas pelos visitantes. O time de Dado Cavalcanti assustou Jandrei algumas vezes, mas a defesa do São Paulo se mostrou muito sólida e Arboleda se destacou em seu primeiro jogo na temporada.

Um lance polêmico ocorreu na reta final da primeira etapa em uma falta de Douglas Borel em Galoppo. Luiz Gustavo lançou para Galoppo, que ia sair de cara com o Thamozella, mas Douglas evitou com falta. Ele era o penúltimo homem na jogada e recebeu apenas cartão amarelo.

Tomou pressão, mas venceu

A portuguesa voltou melhor para a segunda etapa e gerou perigo ao São Paulo. O Tricolor passou a errar alguns passes simples e a Portuguesa se aproveitou dessas oportunidades e deu trabalho para o time de Carpini. Chrigor abusou da velocidade pelos lados e foi um dos destaques do time visitante.

Com a falta de imposição, Carpini mexeu no time. Wellington Rato entrou no lugar de Nikão, que deixou o gramado aplaudido, além de Pablo Maia em Luiz Gustavo e João Moreira em Igor Vinicius.

O São Paulo passou a controlar o jogo e ficou mais com a bola em busca de contra-ataques. As mexidas de Carpini até que funcionaram. O time melhorou e levou mais perigo no ataque. Apesar de continuar tomando pressão, o Tricolor melhorou e por muito pouco não fez o segundo com Luciano, mas o gol foi anulado por impedimento.

Lances importantes

GOL! - Aos 21 minutos, após escanteio de Nikão, Luiz Gustavo estufou as redes do Morumbis.

Quase o empate! - Aos 12 minutos do segundo tempo, Victor Andrade aproveita erro de Alan Franco, bate forte, rasteiro, mas Jandrei faz boa defesa.

ANULOU! - Aos 43 minutos do segundo tempo, o São Paulo teve um gol de Luciano anulado por impedimento.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 PORTUGUESA

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Data e hora: 27/01/2024 (sábado), às 18h (de Brasília)

Cartões amarelos: Eduardo, Douglas Borel, Chrigor (POR) - Bobadilla, Galoppo, Wellington, Alan Franco (SP)

GOLS: Luiz Gustavo, aos 21'1T (SP)

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius (João Moreira), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo (Pablo Maia), Bobadilla (Alison), Galoppo e Nikão (Wellington Rato); Luciano e Calleri (Ferreira). Técnico: Thiago Carpini

Portuguesa: Thomazella; Douglas Borel, Yeferson Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Victor Andrade, Dudu Miraíma (Ricardinho) e Giovanni Augusto; Henrique Dourado e Chrigor (Felipe Marques). Técnico: Dado Cavalcanti.