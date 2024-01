MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Em campo com um time misto, o Grêmio venceu neste domingo (28) o Brasil de Pelotas pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas.

Time misto. Rodrigo Ely e Bruno Uvini ficaram com as vagas de Geromel e Kannemann. No meio, Dodi entrou no lugar de Cristaldo e no ataque, Nathan Fernandes e Lucas Besozzi ganham chances.

O gol do jogo. André marcou o único gol da partida aos 19' da segunda etapa após um primeiro tempo apático.

Tabela muda. O resultado faz o tricolor gaúcho chegar à terceira posição com 6 pontos e encostar no Juventude, em segundo, com 6 pontos e também no líder, o Internacional, com 7. O Brasil de pelotas caiu duas posições e chegou à 10ª.

Agenda das equipes. As equipes voltam a campo pelo Estadual no dia 31 com o Grêmio pegando o Juventude e o Brasil de Pelotas encarando o Caxias.

Como foi o jogo

Inicialmente, as equipes mostraram falta de inspiração, resultando em um jogo pouco dinâmico. Aos 11 minutos, o Brasil de Pelotas teve uma tentativa de Nycollas de fora da área, que passou por cima do gol.

Oportunidades para o Grêmio. Ao longo da primeira etapa, o Tricolor teve boas oportunidades, como o chute de JP Galvão aos 27 minutos, defendido com firmeza por Gabriel Oliveira e nos acréscimos, Rodrigo Ely, mas com pouca efetividade.

A entrada de Soteldo no lugar de Lucas Besozzi e Cristialdo no lugar de Pepê no intervalo deu mais dinamicidade no meio-campo, que passou a pressionar mais as saídas de bola, principalmente pelo lado direito.

Gols e lances importantes

Primeira chegada. Nycolas Queiroz conseguiu fazer uma finta e passar pela marcação, mas chutou por cima do gol de Marchesin na primeira chance da equipe no jogo aos 11'

Resposta rápida do Grêmio. Quatro minutos depois o Grêmio respondeu com Dodi levantando da esquerda para a direita e Besozzi chegando por trás da defesa para cabecear pelo lado de fora.

Jogada perigosa. Villasanti tentou encontrar Pepê após ataque rápido pela direita aos 27', mas a defesa afastou e, no rebote, o centroavante pegou de primeira para Gabriel Oliveira encaixar.

0 x 1. Villasanti fez a jogada pela esquerda aos 19' da segunda etapa e invadiu a área para cruzar para o meio e André aparecer para só escora para as redes.

Quase o segundo. Franco pegou de primeira rebote de Gabriel Oliveira após cruzamento de Solteldo e quase marcou o segundo do jogo aos 32'.

FICHA TÉCNICA

BRASIL DE PELOTAS 0 x 1 GRÊMIO

Data e horário: 28 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: 3ª rodada do Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS)

Cartões amarelos: Jeferson e Marcinho (BRA)

Cartões vermelhos: Não teve

Gols: André (GRE), aos 19' do 2T.

Brasil de Pelotas: Gabriel Oliveira, Danilo (Mauricio Nunes), Zé Pedro, Rafael Dumas (Bruno Reis), Jefinho, Anderson Recife, Jeferson, Gabriel Biteco, Tinga, Nycollas (Marcinho) (Robinho) e JP Bardales. Técnico: Fabiano Daitx.

Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini, Reinaldo, Dodi (Gustavo Martins), Villasanti, Pepê (Cristaldo), Lucas Besozzi (Soteldo), Nathan Fernandes (André) e João Pedro Galvão (Everton Galdino). Técnico: Renato Gaúcho.