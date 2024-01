SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta jogou contra a Inter de Limeira neste domingo (28) e a partida entre as equipes terminou sem gols no estádio Moisés Lucarelli, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

As equipes ainda não venceram uma partida no Paulistão e com o resultado deste domingo a Ponte Preta se mantém na lanterna do Grupo B, com dois pontos. A Inter também amarga a última posição do Grupo C, com um.

Na próxima fase, a Ponte enfrenta a Portuguesa na quarta-feira (31), às 19h30, no Canindé. A Inter de Limeira, por sua vez, encara o São Bernardo na quinta-feira (1º), às 19h, no Major Levy Sobrinho.