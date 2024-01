SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos neste domingo (28) por 2 a 1 no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram de Veiga e Flaco López pelo Verdão, enquanto Otero descontou pelo Peixe. Este é o quarto gol de Veiga em três jogos. Giuliano jogou apenas dez minutos e culpou o gramado pelo pouco tempo em campo.

Veiga ditou o ritmo do jogo, fez o primeiro gol e cobrou uma falta na trave. Com bons passes e arrancadas no meio-campo o jogador foi eleito o melhor em campo.

Poupado por Carille, Giuliano entrou no segundo tempo e logo foi substituído. Na saída de campo, foi flagrado pela equipe da TV Record culpando o campo de jogo e caminhou para banco onde colocou gelo na panturrilha.

O Palmeiras lidera o grupo B, com sete pontos. Já o Peixe se mantém em primeiro no grupo A, com seis.

O Verdão volta a campo na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid. O Santos enfrenta o Água Santa no mesmo dia, às 21h30, no Distrital Itamar.

Só deu Palmeiras

O Palmeiras reviveu alguns momentos de 2023 e só não marcou por falta de capricho. A equipe dominou o Santos com facilidade, tanto pelo meio quanto pelos lados, mas abusou dos cruzamentos e criou poucas chances claras. Flaco López teve um gol anulado, Veiga acertou a trave e Zé Rafael ficou no quase em ao menos dois lances.

O técnico Fábio Carille convocou um time misto para o clássico e tudo deu errado. Com Rincón mais próximo do ataque e Cazares na ponta, ambos não renderam fora de suas posições. Com um time pouco organizado, a marcação ficou fragilizada e as laterais expostas. Apenas nos últimos 10 minutos o Santos foi melhor e criou chance com Bigode, que definiu mal.

Jogo quente

Carille até tentou ajustar o time e colocou Giuliano para melhorar a criação do seu time, mas Veiga impediu seus planos. E o gramado também. O Palmeiras voltou melhor e abriu o placar com Veiga antes do relógio completar cinco. O jogador fez o quarto gol na temporada em três jogos. Já Giuliano durou menos de 10 minutos em campo. O meia teve que ser substituído. Ele justificou para a reportagem da Record o gramado 'muito ruim' e alegou um edema na panturrilha.

O Palmeiras aproveitou melhor suas oportunidades e voltou a marcar em meio aos erros do Peixe, que ainda dava espaços. Em falha de João Paulo, Flaco López encontrou o segundo do Verdão e fez o Allianz Parque explodir.

O Santos conseguiu diminuir com Otero, que vem chamando a atenção por seu poder de decisão. Bigode deu assistência. O jogo aumentou a temperatura e o time de Carille passou a buscar o empate de forma mais empolgada. O Peixe deixou de sentir a pressão do início e controlou a afobação.

Ao notar o equilíbrio, o Palmeiras esfriou a partida e passou a controlar melhor o resultado. O Peixe até insistiu um pouco, mas não conseguiu ser eficiente.

Gramado é problema?

O gramado se tornou pauta no clássico. O Palmeiras, inclusive, realizou uma espécie de tratamento antes da bola rolar devido às condições por causa dos eventos recentes que ocorreram no Allianz Parque.

Weverton, por exemplo, foi flagrado limpando as suas chuteiras durante a partida. A grama sintética acumulou entre as traves do calçado.

Giuliano também reclamou do sintético ao deixar o campo em menos de 10 minutos. O meia entrou, mas sentiu dores na panturrilha e foi substituído logo na sequência por Otero. Ele alegou para a reportagem da Record, durante a transmissão, que o gramado ruim foi uma das justificativas.

W. Dubgod?

Willian Bigode chamou a atenção na transmissão por causa de seu novo nome na camisa do Santos. O atacante optou por registrar no uniforme o mesmo apelido que utilizou no Instagram: "W. Dubgod". O nick se trata de uma brincadeira, que lendo se torna "Willian Du Bigode".

Lances importantes

GOL ANULADO - Aos 19 minutos, Luan lançou para Flaco López dentro da área, que finalizou sem chances para João, mas estava impedido.

QUASE! - Aos 31 minutos, após escanteio de Veiga, Zé Rafael, que desvia de cabeça e acha Murilo dentro da pequena área. O zagueiro finalizou sobre o gol e, por pouco, não abriu o placar.

Definiu mal! - Cazares deu lançamento na medida para Bigode, que chutou mal e Weverton defendeu. Na sequência, a arbitragem definiu impedimento.

GOL - Aos três minutos do segundo tempo, Veiga abre o placar para o Palmeiras. Piquerez cruzou e, com desvio de Aderlan, a bola chega em Veiga. Sozinho, ele chuta com tranquilidade em direção ao gol.

Segundo do Palmeiras - Aos 16 minutos do segundo tempo, Rony vence Aderlan e consegue cruzar na medida para Flaco López. O atacante finalizou em cima de João Paulo, que saiu mal, deu chance para rebote e sofreu o gol.

SANTOS! - Aos 23 minutos do segundo tempo, o Santos conseguiu diminuir com Otero. Bigode deu assistência.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 x 1 SANTOS

3ª rodada do Paulistão

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data e hora: 28/01/2024, domingo, às 18h (de Brasília)

Público e renda: 40.379 / R$ 2.369.179,78.

Cartões amarelos: Rincón (SAN)

GOLS: Raphael Veiga, aos 3'2T (PAL), Flaco López, aos 16'2T (PAL), Otero, aos 23'2T (SAN)

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke (Marcos Rocha), Richard Ríos (Fabinho), Zé Rafael (Aníbal Moreno), Raphael Veiga (Gabriel Menino) e Piquerez; Flaco López (John John) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Kevyson (Felipe Jonatan); João Schmidt, Rincón (Giuliano) (Otero), Diego Pituca e Cazares; Pedrinho (Guilherme) e Willian Bigode (Furch). Técnico: Fábio Carille.