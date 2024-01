RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 3 a 0 sem dificuldades na noite de neste domingo (28), no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca.

Os gols foram marcados por Isaac, Luan Freitas e João Neto. Os três são crias da base do Fluminense.

Com o resultado, o Flu assume a liderança do Cariocão, com 10 pontos. O Nova Iguaçu fica em quinto, com sete.

O time da Baixada perdeu a invencibilidade. Eram duas vitórias e um empate na temporada. O Flu, por outro lado, segue sem perder em 2024.

O Fluminense volta a jogar na quinta-feira, contra o Bangu, às 21h30 (de Brasília), novamente no Luso-Brasileiro. O Nova Iguaçu encara o Vasco, na quarta, às 18h10 (de Brasília), em Uberlândia.

Renato Augusto e Gabriel Pires fizeram a estreia pelo Flu. O volante foi titular da equipe de Marcão, enquanto o meio-campista entrou após o intervalo. Os dois chegaram como reforços para a temporada.

O time principal já voltou aos treinos na última semana. Este pode ser o último jogo sob o comando do técnico Marcão e com a equipe alternativa.

Como foi o jogo

O Fluminense começou com a bola no pé e tentando furar a defesa do Nova Iguaçu. As melhores chances foram criadas com pressão na saída de bola e forçando o erro. Do outro lado, os visitantes tinham dificuldade de infiltrar.

Os minutos finais tiveram boas chances e um gol. Isaac abriu o placar a favor do Fluminense e aliviou a situação da equipe, mas o Nova Iguaçu teve boas chegadas nos últimos instantes e chegou a colocar uma bola na trave, mas não marcou.

O Tricolor voltou ainda ligado e logo ampliou a conta. Depois, precisou apenas administrar a vantagem, já que o Nova Iguaçu praticamente não ofereceu perigo.

O Flu manteve a intensidade no segundo tempo, mas não precisou de esforço para vencer. Bem humorada na arquibancada, a torcida cantou "Lelê, Lelê, Lelê faz um gol aê" e gritou "Waltinho", brincando com um jogador sobre o peso dele e comparando ao atacante Walter. João Neto ainda fechou a conta nos minutos finais.

Lances importantes

Pegou. Aos três minutos, a defesa do Nova Iguaçu deu mole na saída de bola, Arthur roubou na entrada da área e, de cara com o goleiro, chutou em cima de Fabrício.

Quase. Aos nove, o Flu recuperou a bola após nova saída errada do adversário, Lelê invadiu a área sozinho e o chute raspou a trave.

1x0. Aos 30, Gabriel Pires deu bom passe para Lelê, que chutou cruzado. A bola foi sem direção, Rafael Monteiro dominou quase na linha de fundo e tocou para Isaac. O jovem cortou para dentro e fuzilou para o gol.

Uh! Aos 46, Ronald arriscou de longe e acertou a trave do goleiro do Fluminense.

2x0. Aos sete do segundo tempo, Renato Augusto cobrou escanteio, Fabrício saiu mal do gol e a bola sobrou para Lelê. Ele cabeceou para o meio da área e Luan Freitas só completou para o fundo do gol.

Perto. Aos nove, Isaac fez boa jogada pela esquerda e achou Gabriel Pires. Ele finalizou e a bola triscou na trave.

Por pouco. Aos 29 minutos, Felipe Andrade arrancou pela direita, cruzou e a bola passou por Lelê antes de chegar a Isaac. O atacante finalizou colocado e a bola passou muito perto do gol.

3x0. Aos 44, Alexandre Jesus encontrou grande passe para João Neto, que dominou livre e deslocou o goleiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3x0 NOVA IGUAÇUova Iguaçu

4ª rodada do Carioca

Data e hora: 28 de janeiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

Assistentes: Lucas Castro dos Santos e Naiara Mendes Tavares

Cartões amarelos: Ítalo Silva, Igor Fraga (NIG)

Gols: Isaac (aos 30 minutos do primeiro tempo), Luan Freitas (aos sete minutos do segundo tempo), João Neto (aos 44 minutos do segundo tempo)

Fluminense: Vitor Eudes; Justen (Alexandre Jesus), Antônio Carlos, Luan Freitas, Rafael Monteiro (Marcos Pedro); Felipe Andrade, Gabriel Pires (Gustavo Apis), Arthur (Renato Augusto); Isaac (Kauã Elias), João Neto, Lelê. Técnico: Marcão.

Nova Iguaçu: Fabrício; Cayo Tenórios, G. Pinheiro, Sérgio Raphael, Ítalo (Maicon Esquerdinha); Ronald, Albert (Sidney), Xandinho (Lucas Campos); Bill, Igor Fraga (João Victor), Emerson Carioca. Técnico: Carlos Vitor.