SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kyle Walker, envolvido em uma traição polêmica, revelou que quase trocou o Manchester City pelo Bayern de Munique após engravidar a amante.

Walker queria ficar o mais longe possível da repercussão do caso, que se espalhou rapidamente pela Inglaterra.

O jogador tem três filhos com Annie Kilner e está à espera do quarto. Após saber da traição, a modelo e influencer tornou público o fim do casamento dos dois.

Nas últimas semanas, a imprensa inglesa veiculou que Walker teve uma segunda filha com Lauryn Goodman, em 2022. Eles já eram pais de outra criança, concebida enquanto o atleta estava separado de Annie.

Eu tentei escapar. Queria sair do City? Não, claro que não. Éramos o melhor time do mundo naquele momento, mas era uma chance de fugir da Inglaterra e da mídia. Cheguei muito perto de me mudar, mas no final não pude ir. Se eu estivesse na Alemanha, Annie iria embora e eu estaria lá sozinho. Kyle Walker, em entrevista ao jornal The Sun

CULPA E ARREPENDIMENTO

Walker admitiu a culpa publicamente após o caso viralizar. Ele disse que se pudesse voltar atrás, faria tudo de "uma maneira diferente".

"O que fiz foi horrível e assumo total responsabilidade", disse o jogador. "Fiz escolhas e decisões idiotas. Não consigo pensar ou imaginar o que Annie está passando", completou.

"O homem que deveria amar, cuidar e estar ao lado dela, fez isso. Minhas ações causaram muita dor a muitas pessoas. Sinto muito porque, como família, isso não deveria acontecer", disse Walker, ao The Sun