SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de críticas de jogadores e técnicos pelo estado de seu gramado sintético, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, recebeu três vezes mais shows do que jogos de futebol desde outubro do ano passado, período que coincide com as reclamações.

O QUE ACONTECEU

Neste período, foram 27 megashows realizados no estádio, incluindo espetáculos de estrelas internacionais, como Paul McCartney e Taylor Swift. Houve ainda partidas festivas e atividades menores, mas as arquibancadas não foram utilizadas nas ocasiões e, por isso, não entram no levantamento.

O estádio recebeu partidas profissionais de futebol em apenas oito oportunidades. Entre os jogos palmeirenses no Allianz, estão a eliminação da Libertadores diante do Boca Juniors e a goleada sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

SHOWS DESDE OUTUBRO

10/10/2023: The Weeknd

11/10/2023: The Weeknd

21/10/2023: Evanescence

04/11/2023: Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia, Halsey e JXDN

05/11/2023: Kendrick Lamar, Thudercat e Sofi Tukker

11/11/2023: Roger Waters

12/11/2023: Roger Waters

14/11/2023: Alanis Morissette

16/11/2023: RBD

17/11/2023: RBD

18/11/2023: RBD

19/11/2023: RBD

24/11/2023: Taylor Swift

25/11/2023: Taylor Swift

26/11/2023: Taylor Swift

02/12/2023: Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano

07/12/2023: Paul McCartney

09/12/2023: Paul McCartney

10/11/2023: Paul McCartney

15/12/2023: NX Zero

16/12/2023: NX Zero

17/12/2023: Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé di Camargo e Luciano

21/12/2023: Titãs

22/12/2023: Titãs

23/12/2023: Titãs

20/01/2024: Jão

21/01/2024: Jão

JOGOS DESDE OUTUBRO

05/10/2023: Palmeiras 1 (2) x (4) 1 Boca Juniors

19/10/2023: Palmeiras 0x2 Atlético-MG

25/10/2023: Palmeiras 5x0 São Paulo

28/10/2023: Palmeiras 1x0 Bahia

29/11/2023: Palmeiras 4x0 América-MG

03/12/2023: Palmeiras 1x0 Fluminense

24/01/2024: Palmeiras 3x2 Inter

28/01/2024: Palmeiras 2x1 Santos

SINTÉTICO DANIFICADO

O gramado do Allianz virou motivo de críticas por parte de jogadores e atletas por danos no componente termoplástico, que acabou virando uma "pasta" que prende o pé no chão e gruda nas chuteiras.

O problema gerou até ultimato do clube contra a WTorre. Depois do clássico contra o Santos no último domingo (28), o Palmeiras afirmou que não joga no local enquanto não houver uma "manutenção adequada no campo".

A Real Arenas, empresa parte da WTorre e responsável pela administração do Allianz, solicitou a "troca integral" do composto termoplástico presente no gramado. O pedido foi encaminhado à Soccer Grass, empresa responsável pela instalação do sintético, ainda no fim de semana.

Segundo a Soccer Grass, o problema foi gerado pelas altas temperaturas e poluição. A empresa, no entanto, havia dito que o Allianz estava apto para receber o jogo.

O Palmeiras entende que tanto a Real Arenas quanto a Soccer Grass demoraram para agir de forma efetiva. O UOL apurou que o clube conversa há meses com as empresas e fez um alerta sobre a qualidade de seus campos ? tanto do estádio quanto do CT. Apesar disto, as soluções não foram consideradas satisfatórias pelo departamento de futebol.

Nesta segunda-feira (29), o alviverde rescindiu o contrato com a Soccer Grass. O ato só vale para o CT da Academia de Futebol, já que o Allianz pertence à WTorre.