SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto viveu mais uma noite difícil na derrota do Corinthians por 2 a 1 para o São Paulo, nesta terça-feira (30), na Neo Química Arena.

Yuri recebeu um voto de confiança, mas saiu do clássico xingado pela torcida. A situação piorou quando Arthur Sousa, seu substituto, fez o gol de honra.

Em má fase, o centroavante ganhou apoio antes da bola rolar. Depois do apito inicial, a impaciência foi aumentando até virar uma chuva de vaias e ofensas.

Ao fazer um gol no aquecimento, Yuri foi aplaudido e teve o nome gritado. Uma criança levou a faixa com os dizeres: "Yuri Alberto, você não é burro. Eu acredito em você. Me dá sua camisa".

A frase tem a ver com a impaciência de Mano Menezes na derrota sobre o São Bernardo. O técnico chamou o atacante de "burro" pouco antes de substitui-lo.

BOLA QUADRADA

Yuri Alberto viu a Neo Química Arena apoiá-lo, mas não correspondeu. Ele cometeu muitos erros até ser sacado de campo.

No fim do primeiro tempo, a torcida desistiu de apoiar. O atacante errou domínio e dois passes em três lances consecutivos.

Na volta para a etapa final, o Corinthians segurou as vaias, mas as reclamações continuavam. Quando ele saiu, o estádio desabafou e mostrou seu descontentamento.

Yuri recebeu vaias e xingamentos antes de receber um abraço de Mano Menezes. Ele deixou o campo correndo.

APOIO INTERNO

Yuri Alberto está em baixa com o torcedor, mas ainda tem moral internamente. Os companheiros gostam dele e entendem que a reação é possível.

"O centroavante recebeu um afago público do capitão Cássio e do técnico Mano Menezes. A ideia do Corinthians é fechar a contratação de Pedro Raul para diminuir a responsabilidade do atual titular. A negociação está avançada.

Tenho total confiança. Ele tem confiança de todos. Não há o que falar da qualidade dele. Ele vai mostrar que é o Yuri Alberto, um dos melhores atacantes do país", disse Cássio.