SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã desta quarta-feira (31), o Mercado Livre anunciou a compra dos naming rights do estádio do Pacaembu em um contrato de 30 anos. Agora, todo o complexo localizado em São Paulo será chamado de Mercado Livre Arena Pacaembu.

Representa um dos maiores investimentos que o Mercado Livre vai fazer esse ano. Não é só no estádio propriamente dito, nós também estaremos presentes em todo o complexo: ginásio, piscina olímpica, centro de tênis e camarotes. O investimento passa de R$ 1 bilhão e é um contrato de até 30 anos. É o maior contrato de naming rights da história do Brasil.Fernando Yunes, vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil.

CEO da concessionária responsável pelo estádio, Eduardo Barella reforçou o compromisso histórico do Pacaembu, que permanecerá com o nome original da fachada: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O complexo é tombado e, por isso, não poderia ter a fachada alterada.

Segundo os executivos, as negociações entre Mercado Livre e Pacaembu iniciaram em junho de 2023.

Durante o período de conversas, a Allegra Pacaembu afirmou que recebeu outras propostas, mas o Mercado Livre acabou se encaixando mais com o pensamento que a concessionária tem para o estádio, que está em fase final de reforma.

A reinauguração do complexo do Pacaembu está prevista para o dia 29 de junho deste ano ? era para ter ocorrido em janeiro, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. "Nós vamos cumprir e o Mercado Livre estará presente em todas os eventos que faremos para a nova abertura do estádio", destacou Barella.

A ideia, segundo Barella, é que o complexo do Pacaembu funcione diariamente com eventos além dos jogos de futebol e isso é um dos fatores que atraiu o Mercado Livre. "O Pacaembu terá equipamentos de exercícios para a população usar, o hotel, escritório, centro de convenções. Isso permite com que haja uma movimentação grande e a marca estará exposta em todos esses locais", comentou o CEO da Allegra Pacaembu.

INVESTIMENTO NO ESPORTE

O Mercado Livre tem demonstrado um movimento de associação cada vez maior ao esporte. A empresa patrocina as equipes masculina e feminina do Flamengo e a Conmebol.

"O Pacaembu está entre as top 10 marcas mais lembradas da cidade de São Paulo, por isso é um prazer ter o nome do Mercado Livre associado ao estádio. Tudo isso faz parte, também, do nosso movimento de associação ao esporte", comentou Yunes.