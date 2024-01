SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O colombiano James Rodríguez deve viajar com o elenco do São Paulo para Belo Horizonte (MG), onde o clube disputa o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras neste domingo (3).

São Paulo vê evolução na condição física do jogador. James trabalhou com bola nas últimas atividades e o UOL ouviu pessoas do clube que creem que ele reunirá condições para estar à disposição na Supercopa.

Colombiano vem trabalhando com um 'controle de carga' desde o início do Paulistão. O meia fez a pré-temporada normalmente, mas entrou no que o clube chama de 'controle de carga' na véspera da estreia.

A situação causa estranheza, mas o São Paulo garante que não há nada. A prolongada ausência do colombiano levantou dúvidas sobre sua permanência nesta temporada, mas dirigentes do clube tricolor paulista garantem que não há nada relacionado à saída, nem proposta pelo colombiano.

O QUE DIZ O PRESIDENTE

"Não recebemos nenhuma resposta. Ele tem contrato com o São Paulo. Tem treinado. Está se adaptando ao futebol brasileiro. Se ele vai jogar, é uma questão técnica. É um grande profissional. Está trabalhando muito. Uma hora pode acontecer de ele ter um resultado melhor dentro da visão da comissão técnica. Quem escala não é o técnico, nem a comissão técnica. É o atleta. A ideia é mantê-lo. Não tem nenhuma proposta. Se chegar, vamos analisar. Se for boa para o jogador, tudo é um contexto. Mas nesta quarta-feira (31) ele é jogador do São Paulo, não há descontentamento. Está treinando, se dedicando. Uma hora, acontece a volta dele, porque é um grande jogador", afirma Casares.