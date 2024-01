SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City dominou o Burnley, nesta quarta-feira (31), e venceu por 3 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto foi realizado no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra.

O aniversariante, Julián Álvarez, marcou duas vezes e Rodri uma. Nos acréscimos, Ameen Al-Dakhil descontou para os visitantes.

Com o resultado, o City chega aos 46 pontos, cinco a menos que o líder Liverpool, mas com um jogo a menos.

Já o Burnley chegou à sua 16ª derrota no campeonato e é o vice-lanterna.

COMO FOI O JOGO

Em um ritmo de treino e sem precisar forçar muito, o Manchester City construiu sua vantagem naturalmente e não sofreu grandes sustos.

O primeiro gol saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Matheus Nunes encarou a marcação e cruzou de canhota para Julian Álvarez chegar testando.

Aos 21 minutos, o mesmo Álvarez combinou jogada com De Bruyne, em cobrança de falta, e finalizou na saída do goleiro.

Na etapa final, o time de Pep Guardiola acabou com qualquer chance de reação do Burnley ao marcar logo aos 25 segundos com Rodri, que aproveitou o cruzamento de Foden da direita.

A partida foi marcada pelo retorno aos gramados de Erling Haaland, que buscou muito o jogo, viu seus companheiros tentarem assistência várias vezes, mas não conseguiu marcar.

Nos acréscimos, Fofana fez boa jogada pela direita e Al-Dakhil fez o gol de honra do Burnley.