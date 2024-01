SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta quarta-feira (31) teve o Corinthians como principal protagonista: o alvinegro negou uma proposta por Yuri Alberto e abriu negociações com Claudinho, do Zenit. Houve também um avanço na "novela Willian José" e o Santos encaminhando o futuro de Lucas Lima.

Destaques do dia

Yuri fica. O Corinthians recusou uma proposta de empréstimo do Wolverhampton (ING) por Yuri Alberto. A diretoria bateu o pé pela venda em definitivo e se negou a emprestar o atacante aos ingleses, que ofereceram não pagar nada agora, mas estipularam um valor de compra de mais de 15 milhões de euros (R$ 80 milhões).

Claudinho vira nome forte. O Corinthians abriu negociações para contratar o meia-atacante Claudinho, ex-Red Bull Bragantino e que atua no Zenit, da Rússia. A coluna do Samir Carvalho apurou que o Corinthians tenta a compra definitiva e, inclusive, já fala sobre valores com os russos.

Futuro de Willian José. O Palmeiras demonstrou interesse na contratação do atacante Willian José, do Real Bétis, mas vê o negócio como complexo. O UOL apurou que o time paulista consultou o staff do atleta sobre uma volta ao Brasil, mas salário e o tempo de contrato com o clube espanhol podem ser empecilhos. Ele tem um salário médio para alto na Europa e vínculo com o Bétis até junho de 2026 (com opção de renovação por mais um ano).

Mais notícias

Lucas Lima perto de sair. O Santos voltou a conversar com o Sport e, desta vez, encaminhou o empréstimo de Lucas Lima. No início do mês, o Peixe esteve próximo de fechar acordo com o clube pernambucano, mas o negócio esfriou. O empréstimo será até dezembro deste ano, e o Sport pagará quase 60% do salário do jogador.

James: sem propostas. O presidente do São Paulo, Julio Casares, negou ter recebido qualquer proposta por James Rodríguez. O colombiano estaria na mira do Besiktas, da Turquia, mas, de acordo com o mandatário, não há intenção de negociá-lo - a não ser que chegue uma proposta extremamente vantajosa para todas as partes.