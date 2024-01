RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco jogou mal, perdeu para o Nova Iguaçu por 2 a 0, saiu do grupo de classificação para fase final do Campeonato Carioca e ouviu vaias e gritos de "olé" da torcida no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), local para onde o clube vendeu seu mando. O gols do time da Baixada Fluminense foram marcados por Carlinhos e Lucas Campos.

O meia Praxedes foi individualmente xingado pelos vascaínos no estádio após um lançamento torto nos acréscimos da partida.

O técnico Ramón Díaz iniciou a partida poupando alguns titulares, como Payet, Vegetti, Medel, Lucas Piton e João Victor, que ficaram no banco de reservas.

O Vasco tem pela frente o clássico com o Flamengo, neste domingo (4), às 19h, no Maracanã. Já o Nova Iguaçu enfrenta o Botafogo no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

NOVA IGUAÇU

Fabrício Santana, Cayo Tenório (Yan), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho, Igor Fraga (Sidney), Xandinho, Yago Ferreira (Ronald); Bill e Carlinhos. T.: Carlos Vitor.

VASCO

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon (João Victor), Léo e Igor Julião (Lucas Piton); Zé Gabriel, Praxedes e Serginho (Erick Marcus); Rossi (Vegetti), David (Payet) e Rayan. T.: Ramón Díaz.

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Data e hora: 31 de janeiro de 2024, às 18h10 (horário de Brasília)

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa e Fábio Ramos França

Cartões amarelos: Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Igor Fraga (NIG); Léo (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Carlinhos, aos 34 minutos do primeiro tempo (NIG); Lucas Campos, aos 44 minutos do segundo tempo (NIG)