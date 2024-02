SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem do meia James Rodríguez no São Paulo ainda é muito apagada dentro de campo, mas o clube estaria satisfeito mesmo se a relação terminasse nesta quinta-feira (1º) por tudo que o colombiano trouxe ao clube fora das quatro linhas.

James possibilitou acordos comerciais maiores. O São Paulo acredita que não teria fechado alguns dos recentes contratos que fechou sem a visibilidade que o meia trouxe.

O colombiano é visto internamente como um jogador global que extrapola a bolha do futebol. Esse tamanho fora das quatro linhas trouxe ao São Paulo entrada e visibilidade em áreas que não teria de outra forma.

O time tricolor vê a chegada de James como responsável direta pela contratação de Lucas. O clube acredita que jogadores do tamanho dos dois só aceitaram vir porque o outro também viria como parte do projeto do São Paulo para buscar títulos.

E NO CAMPO?

O São Paulo acredita que James precisa se adaptar ao clube. O meia tem na Colômbia um esquema montado ao seu redor, algo que não se repetirá no clube tricolor.

O clube vê a parte física do atleta melhorando e a tendência é que James esteja à disposição na Supercopa. O colombiano vem trabalhando com um "controle de carga" desde o início do Paulistão, mas trabalhou com bola nos últimos dias e há otimismo pela estreia em 2024.