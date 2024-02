SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O centroavante Furch está oscilando no Santos e pode perder a posição de titular contra o Guarani, no domingo, às 18h, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Furch está tendo um início abaixo do esperado pelo Santos no Campeonato Paulista. O jogador, que é visto pelo torcedor como um 'amuleto' para o time por seus importantes gols "achados" em jogos difíceis no ano passado, está deixando a desejar.

O Imperador, como é conhecido, perdeu duas chances na frente do gol contra o Água Santa, nesta quarta-feira (31), em vitória por 1 a 0 no Paulista. Em ambas as oportunidades, o jogador chutou fraco.

Contra o Botafogo-SP e no clássico contra o Palmeiras, Furch também não foi bem em suas definições, mas o jogador balançou a rede contra a Ponte Preta na vitória por 3 a 1.

No final da última temporada, Furch foi considerado o substituto de Marcos Leonardo, vendido ao Benfica, de Portugal. O centroavante iniciou a temporada como titular, mas pode perder a posição.

Carille tem utilizado Willian Bigode no segundo tempo para observar o jogador e tem Morelos à disposição. Bigode deu assistência e tem poucos minutos até o momento, enquanto Morelos ainda precisa ter seu novo contrato no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) para jogar.

Com o físico em dia, Morelos gera expectativa no torcedor, e Carille quer testar o atleta. Com a redução salarial, o Peixe precisou rescindir o contrato do centroavante e "bidar" o novo, atualizado. A inscrição de Morelos ainda precisa ser feita no Campeonato Paulista.