SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos recebeu uma notificação da Fifa de transferban por dívida milionária com o técnico Fabián Bustos.

O transferban foi aplicado por causa de uma dívida de R$ 4 milhões com Bustos, que teve passagem no Santos em 2022. O valor é referente à multa rescisória unilateral.

A dívida, inicialmente, era de R$ 6 milhões, mas, após recursos do Peixe, a entidade optou por reduzir a indenização para cerca de R$ 4 milhões.

Segundo apurou o UOL, o Santos trabalha por um acordo com Bustos pelo parcelamento da quantia. A dívida, vale reforçar, foi deixada pela gestão de Andres Rueda.

Com o transferban, o Santos não pode contratar ou inscrever jogadores em competições. Gabriel Brazão, recém-contratado, terá que esperar a situação ser resolvida.

*

NOTA OFICIAL NA ÍNTEGRA

O Santos Futebol Clube foi comunicado pela Fifa que está com Transfer ban, medida que impede a contratação e inscrição de novos jogadores. O "Transfer ban" é uma punição administrativa que a FIFA aplica aos clubes pelo não pagamento de transferências internacionais.

A decisão decorre de um processo movido pelo treinador Fabián Bustos, que trabalhou no clube no período de março a julho de 2022, na gestão do ex-presidente Andres Rueda.O ex-treinador pleiteou uma multa da ordem de R$ 6 milhões, por rescisão unilateral de contrato de trabalho. Após recursos do clube, a FIFA e o CAS decidiram por reduzir o valor da indenização para cerca de R$ 4 milhões

Assim que foi notificado, por intermédio do Departamento Jurídico, visando também evitar mais prejuízos à imagem do clube, o Santos iniciou negociação para um acordo com o ex-treinador. Os entendimentos estão evoluindo satisfatoriamente, indicando uma rápida solução para o problema ocorrido na gestão do ex-presidente Andres Rueda.