RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e o zagueiro Michel, do Palmeiras, foram cortados da seleção brasileira que disputa o Pré-Olímpico por conta de lesões.

Kaiki Bruno e Michel foram diagnosticados com lesões na coxa direita, ambas ocorridas no jogo contra a Colômbia, em 26 de janeiro. O lateral sentiu no final da partida e o zagueiro no início.

A dupla não teria tempo hábil de se recuperar para o quadrangular final, segundo o médico da seleção brasileira, Gustavo Dutra.

Kaiki Bruno e Michel anteciparão o retorno ao Brasil. Ambos iniciaram a competição como titulares do técnico Ramon Menezes.

O lateral Rikelme, do Cuiabá, e o zagueiro Lucas Fasson, do Lokomotiv Moscou (Rússia), têm sido os substitutos dos jogadores.

A seleção brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (1º), às 20h (horário de Brasília), pelo último jogo da fase de grupos. O Brasil está com 100% de aproveitamento, tendo vencido a Bolívia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Equador (2 a 1).