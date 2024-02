SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Al Nassr e Inter Miami, pelo torneio amistoso Riyadh Season Cup, não teve protagonismo dos principais astros. Mas o 6 a 0 a favor do time saudita foi um jogo quente.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo não apareceram nas escalações iniciais. O português do Al Nassr sequer foi relacionado à partida devido a problema muscular, e acompanhou o amistoso nas tribunas da Kingdom Arena. Já o argentino do Inter Miami sentiu incômodo no bíceps femoral e só saiu do banco aos 38 minutos do segundo tempo.

O Al-Nassr contou com hat-trick do brasileiro Anderson Talisca. O meia brilhou anotando gols aos dez do primeiro tempo, aos 6 (de pênalti) e aos 28 da etapa final.

Aymeric Laporte protagonizou o grande momento do jogo. O zagueiro do Al-Nassr notou o goleiro Drake Callender adiantado e surpreendeu com cobrança de falta atrás do meio-campo direto para o gol. O chute teve força e precisão, golaço que ampliou a vantagem dos sauditas para 3 a 0 aos 12 minutos de jogo.

Apesar de amistoso, os ânimos se aqueceram durante o jogo. Após entrada dura aos 39 do primeiro tempo, jogadores do Inter Miami começaram a empurrar os adversários. Luis Suárez chegou a colocar as mãos no pescoço de Alex Telles. Otávio e Jordi Alba foram os atletas que mais se exaltaram e precisaram ser separados.

Otávio e Mohammed Maran também marcaram na vitória do Al-Nassr por 6 a 0. O Inter Miami fecha seu tour pela Arábia Saudita com duas derrotas ?perdeu para o Al-Hilal por 4 a 3 na última segunda (29). Já o time de CR7 e companhia ainda tem um compromisso na Riyadh Season Cup, justamente contra o Al-Hilal, na próxima quinta (08).