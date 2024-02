RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O debate dos clubes sobre arbitragem vai ser uma tendência antes dos clássicos do Campeonato Carioca. A ideia da federação é criar um "ambiente melhor" nestas partidas.

[A Ferj chamou Vasco e Flamengo para escolher o árbitro do duelo de domingo. O ato vai se repetir nos próximos encontros entre os clubes de maior investimento. Por consenso, Wagner do Nascimento Magalhães foi o escolhido.

"Se nós entendemos ser assim em um Vasco x Flamengo, com certeza será nos demais clássicos porque todos eles têm peso igual. Os quatro [clubes] têm o mesmo peso em relação à Ferj e os clássicos que se seguirão vão utilizar o mesmo protocolo", explicou Marcelo Vianna, diretor de competições da Ferj.

A federação antecipou um protocolo que havia colocado em prática no ano passado. Em 2023, a discussão com os clubes foi a partir das semifinais.

Os erros de arbitragem nas primeiras rodadas do Carioca tiveram peso na decisão. Após o duelo com o Bangu, o Vasco pediu que Tarcizo Pinheiro Caetano não volte a atuar em partidas do time ? o árbitro foi para a "reciclagem". Já João Marcos Gonçalves Fernandes foi afastado após a Ferj verificar "falhas gravíssimas" em Nova Iguaçu x Vasco.

"O que houve foi um adiantamento do processo. Não vou dizer que os imprevistos das primeiras rodadas não tiveram influência. Tiveram, mas já era algo que já estava para ser construído, e tivemos a certeza que teríamos de construir diante de alguns problemas", disse Vianna.