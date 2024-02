MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona venceu o Alavés por 3 a 1, neste sábado (3), pelo Campeonato Espanhol, no Mendizorroza.

Lewandowski, Gundogan e Vitor Roque marcaram para os visitantes. Omorodion diminuiu para os donos da casa.

O brasileiro foi o personagem do jogo: ficou 15 minutos em campo, fez um gol e foi expulso.

O Barcelona é o 4º do Espanhol, com 50 pontos. Já o Alavés é o 12º, com 26.

Como foi o jogo

O Alavés começou a partida pressionando, mas não segurou a intensidade.

A partir dos 15 minutos do primeiro tempo, o Barcelona igualou as ações e balançou a rede com Lewandowski pouco tempo depois.

Os donos da casa não desistiram. O segundo tempo teve dois gols relâmpagos, embora mantendo a vantagem para os catalães.

Com estrela, o brasileiro Vitor Roque precisou de poucos lances para balançar a rede. Ele foi expulso pouco tempo depois por causa de dois cartões amarelos e perde a próxima partida, contra o Granada.

Lances importantes

0 x 1 - Gol do Barcelona. Gundogan achou ótimo passe para Lewandowski, que driblou o defensor e encobriu o goleiro com tranquilidade, aos 22 do primeiro tempo.

0 x 2 - Gol do Barcelona. Jogadaça do Barcelona: Pedri recebeu no canto esquerdo do ataque e cruzou no segundo pau para Gundogan, que bateu de primeira, no alto, para vencer o goleiro Sivera, aos 3 do segundo tempo.

1 x 2 - Gol do Alavés. Mas nem deu tempo de respirar. O Alavés balançou a rede no lance seguinte, também uma jogada de cruzamento. Omorodion recebeu no meio da área e cabeceou com firmeza, no minuto seguinte.

1 x 3 - Gol do Barcelona. Com menos de cinco minutos em campo, Vitor Roque deixou o dele. Yamal armou bem a jogada com Fort, e o brasileiro bateu de canhota para ampliar o placar para o Barcelona, aos 17 do segundo tempo.

Vitor Roque expulso. Por causa de duas faltas quase consecutivas, o brasileiro recebeu dois cartões amarelos e foi expulso em cerca de 15 minutos em campo.

FICHA TÉCNICA

Alavés 1 x 3 Barcelona

Data: 3/2/2024

Local: Mendizorroza

Hora: 14h30 (de Brasília)

Cartões amarelos: Omorodion (ALA); Vitor Roque (BAR, duas vezes), Sola (ALA)

Cartões vermelhos: Vitor Roque (dois amarelos)

Gols: Lewandowski (BAR), aos 22' do 1º tempo (0-1); Gundogan (BAR), aos 3' do 2º tempo (0-2); Omorodion (ALA), aos 4' do 2º tempo (1-2); Vitor Roque (BAR), aos 17' do 2º tempo (1-3)

Alavés: Sivera; Tenaglia (Ians Hagi), Marín, Duarte e Lopez; Guevara, Blanco (Benavídez) e Guridi (Simeone); Sola, Omorodion (Panichelli) e Rioja (Rebbach). Técnico: Luis García.

Barcelona: Iñaki Peña; João Cancelo (Fort), Ronald Araújo, Cubarsí (Martínez) e Koundé; Christensen (Romeu), De Jong e Gundogan (Vitor Roque); Lamine Yamal, Pedri (López) e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Gol