SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Bragantino venceu o Santo André por 2 a 1 neste domingo (4), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida foi realizada no estádio Bruno José Daniel, na cidade de Santo André, em SP.

Os gols do Bragantino foram marcados por Gustavinho e Eduardo Sasha. O Santo André descontou com Bruno Michel.

O time de Bragança Paulista chega a marca de sete pontos e assume a liderança do Grupo C, que tem o Corinthians na lanterna, com três, e amargou neste domingo a sua quarta derrota seguida no Paulista contra o Novorizontino, por 3 a 1.

Rival do dia, o clube do ABC Paulista ainda não venceu nenhuma partida no campeonato estadual e se mantém na última posição do Grupo A, com dois pontos.

Na próxima fase, as equipes retornam a campo para disputar a sexta rodada do Paulista. O Corinthians vai visitar o Santos em um clássico na quarta-feira (7), às 19h30, na Vila Belmiro. O Santo André vai em busca de sua primeira vitória contra Mirassol, no dia seguinte, às 19h, no Municipal de Mirassol.