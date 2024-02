SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense reserva buscou um empate por 2 a 2 com o Boavista neste domingo (4), em Saquarema, pela sexta rodada da Taça Guanabara.

O primeiro tempo foi muito movimentado. O Fluminense abriu o placar, mas levou a virada ainda na etapa inicial. Lelê fez o primeiro e Matheus Lucas, duas vezes, virou.

Na etapa final, Fernando Diniz tirou os zagueiros, colocou todo o time no ataque e João Neto buscou o empate aos 40 minutos.

O Fluminense de Diniz poupou todos os titulares, promoveu a estreia de Felipe Alves e deu mais minutos aos recém-chegados Antônio Carlos e David Terans.

O time tricolor é o líder da Taça Guanabara, com 14 pontos. O Boavista, com 10, é o quarto.

O Fluminense voltará a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, quinta-feira, no Maracanã. O Boavista receberá a Portuguesa, sexta, novamente no Bacaxá.

A VIRADA

O Fluminense reserva começou melhor a partida e abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo com Lelê.

O Boavista não se acuou com o empate e começou a crescer no jogo até o Fluminense ver a vantagem acabar em cinco minutos.

Matheus Lucas empatou aos 14 e virou aos 19. Ambos os gols foram checados e confirmados na revisão do VAR.

A metade final do primeiro tempo foi ruim, com poucas chances depois de o início movimentado.

EMPATE NA MARRA

O Fluminense veio mais ofensivo para a etapa final com as entradas de Kauã Elias e João Neto, mas a primeira grande chance foi do Boavista.

Aos seis minutos, Crystopher recebeu sozinho da marca do pênalti e finalizou três vezes: uma na zaga e duas para defesas importantes do goleiro Felipe Alves.

O Flu criou sua primeira grande chance com Kauã Elias, aos 19. O goleiro André Luiz fez grande defesa.

Diniz tirou zagueiros para colocar mais jogadores de frente e conseguiu o empate. Aos 39, Rafael Monteiro, que havia acabado de entrar, cruzou para João Neto deixar tudo igual.

BOAVISTA: André Luiz, Pablo Maldini, Léo Sheldon, Mizael Sadoque e Alyson; William Oliveira (Gabriel Almeida), Ryan Guilherme (Léo Costa) e Crystopher; Jeffinho (Mateus Ludke), Matheus Alessandro (Abner Vinicius) e Matheus Lucas (Gabriel Conceição). Técnico: Filipe Cândido.

FLUMINENSE: Felipe Alves, Justen (Kauã Elias), Antônio Carlos (Arthur), David Braz (Rafael Monteiro) e Diogo Barbosa; Felipe Andrade, Daniel e Terans; Yony González (João Neto), Isaac e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

Local: Estádio Bacaxá, em Saquarema (RJ)

Data: 4 de fevereiro de 2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Rafael Sepeda de Souza

Assistente 2: Juliana Martins Gomes

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Léo Sheldon, Gabriel Conceição e Abner Vinicius (Boavista)

GOLS

Boavista: Matheus Luccas (2)Fluminense: Lelê e João Neto

GOLS: Lelê (FLU) aos 8', Matheus Lucas (BOA), aos 11' e aos 18'/1ºT; João Neto (FLU), 35'/2ºT