SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG anunciou nesta segunda-feira (5) a contratação do meio-campistas Bernard até dezembro de 2027.

O jogador chega no meio do ano. Bernard cumprirá seu contrato com o Panathinaikos, da Grécia.

O Atlético-MG fez algumas brincadeiras nas redes sociais antes de anunciar a volta do atacante. O jogador fez parte do time campeão da Copa Libertadores de 2013. Na primeira passagem, ele ainda foi bicampeão mineiro e vice-campeão brasileiro.

Será o reencontro de Bernard com Felipão após dez anos. Eles disputaram a Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira.

Na primeira passagem, Bernard fez 100 jogos pelo time mineiro e marcou 22 vezes.