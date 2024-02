SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um excelente início de Campeonato Paulista, o Santos é o líder isolado. Fábio Carille dá indícios de ter encontrado o time titular após reformulação do elenco para 2024.

O Santos tem quatro vitórias nas cinco primeiras rodadas de Campeonato Paulista, perdendo apenas o clássico diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Com 12 pontos somados, o Santos lidera o Grupo A e também é o líder geral isolado da competição.

O técnico Fábio Carille esboça um time considerado titular, com o desfalque de Giuliano, que vinha sendo o destaque da equipe até sair machucado do clássico.

O Santos teve apenas uma mudança na escalação para o jogo diante do Guarani, em relação a equipe que enfrentou o Água Santa, na rodada anterior: a lateral direita.

Contra o Netuno, Hayner começou o jogo. Já diante do Bugre, Aderlan foi o escolhido.

Em alta no início da temporada, o próximo compromisso do Santos é receber o Corinthians na Vila Belmiro, quarta-feira (7).

O momento do rival é exatamente o oposto: o Corinthians tem uma vitória e quatro derrotas seguidas no Paulistão, ocupando a zona de rebaixamento ao final da quinta rodada.

Se o começo de temporada é diferente, o final de 2023 foi parecido para Santos e Corinthians: ambas equipes passaram por eleições e reformulações no elenco ao final de 2023.

O Santos acabou rebaixado para a Série B, enquanto o Corinthians escapou nas últimas rodadas.

No 'clássico das reformulações', o momento é favorável ao Santos, que fechou o elenco para a temporada e encaixou uma equipe com os reforços no início.

O Corinthians ainda sofre para se encontrar, tem lacunas no elenco e vive crise, com Mano Menezes balançando no cargo.

Entre semelhanças e diferenças, o Santos recebe o Corinthians na quarta-feira (7), às 19h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.