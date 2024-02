SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo e principal candidato para substituir Mano no Corinthians, não pode comandar o clube do Parque São Jorge no Campeonato Paulista caso seja oficializado.

O regulamento do Paulista veda que técnicos comandem duas equipes na mesma edição. A proibição é detalhada no inciso 3º do artigo 26 do documento oficial.

Zanardi esteve à frente do São Bernardo nos cinco jogos do Estadual. O time da região metropolitana tem mais que o dobro de pontos do Corinthians na edição ?são oito, contra três do Alvinegro.

É vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista de Futebol Profissional da Primeira Divisão - Paulistão Sicredi da temporada de 2024. Inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico do Paulistão

O treinador do São Bernardo é o favorito para assumir o Corinthians. O colunista Samir Carvalho apurou que a diretoria corintiana já se reuniu com Zanardi, no Parque São Jorge, antes mesmo da demissão formal de Mano Menezes.