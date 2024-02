SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - David Pérez Bruque morreu, nesta segunda-feira (5), aos 18 anos, por causa de um câncer

O jovem tratava leucemia, mas não resistiu. O Club Atlético Manresa, onde treinava, foi quem informou sobre a morte do atleta.

Ele era visto como uma das grandes promessas do atletismo espanhol.

Em 2022, ficou em quarto lugar no Campeonato Europeu Sub-18, nos 400m com barreiras. O torneio foi realizado em Jerusalém.

No mesmo ano, David foi campeão espanhol sub-18 na mesma categoria.

No ano passado, foi vice-campeão no Nacional sub-20, nos 400m. Três anos antes também ficou com o vice pelo espanhol sub-16, nos 300m com barreiras.

A Federação Catalã de Atletismo também postou condolências pela perda do atleta. "A Federação Catalã de Atletismo deseja expressar suas condolências pela chocante notícia do falecimento de David Pérez Bruque, atleta do @CAManresa. David nos deixou aos 18 anos".