SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia após bancar a permanência de Mano Menezes à frente do Corinthians e dizer que daria ao técnico "a melhor condição de trabalho", o presidente do clube, Augusto Melo, decidiu demitir o comandante nesta segunda-feira (5).

O treinador tinha contrato para dirigir o time até 2025, como também pontuou o dirigente em sua fala após a derrota dos corintianos para o Novorizontino, em Itaquera, mas não resistiu à sequência de quatro jogos sem vitória, com derrotas também para Ituano, São Berno e São Paulo.

Neste ano, o único triunfo alvinegro ocorreu logo na abertura do Campeonato Paulista, sobre o Guarani, na Neo Química Arena, por 1 a 0.

Mano, por sua vez, já havia adotado um tom mais comedido ainda no domingo, ao ser questionado sobre a continuidade de seu trabalho no Corinthians.

"Entendo a pressão, o torcedor, tudo que ele está sentido, nós estamos sentindo também. Mas o caminho é o trabalho, é árduo, vamos trabalhar até quando acharem que sou que tenho que conduzir o processo", afirmou o técnico.

O processo ao qual ele se refere é a reformulação pela qual passa o elenco do Corinthians, que não ganha um título desde 2019 e, na última temporada, lutou até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado.

Depois disso, jogadores como Renato Augusto, Gil, Giuliano, entre outros, deixaram o clube já que os seus contratos venceram no final do ano passado e o novo presidente do clube optou por não renová-los.

Mano Menezes também não era a opção mais desejada por Augusto Melo para comandar o time. Durante a eleição, o então candidato da oposição criticou a forma como o ex-presidente contratou o treinador, já no fim de sua gestão e com um contrato até 2025. Augusto chegou a divulgar uma nota em que disse que o comandante "não seria sua prioridade."

Além do treinador, deixam a equipe o auxiliar técnico Sidnei Lobo e o preparador físico Diogo Linhares. Em nota, o clube afirmou que "agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Corinthians e deseja a eles sucesso nas sequências de suas carreiras."

Nesta segunda-feira (5), o time alvinegro inicia a preparação para o clássico contra o Santos, na quarta-feira (7), na Vila Belmiro, sob o comando do auxiliar Thiago Kosloski.

No momento, o nome que está na mesa do mandatário é de Márcio Zanardi, do São Bernardo. O treinador, no entanto, não poderia dirigir o Corinthians no Campeonato Paulista pois o regulamento da competição impede que um profissional comande outro clube durante a mesma edição do torneio.

No inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico é estabelecido que "é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista da temporada de 2024."

Zanardi também já teve passagem pelo Corinthians, com trabalhos nas categorias de base de 2012 a 2016, quando foi demitido do clube quando trabalhava no departamento justamente com Augusto Melo.

Também pesa contra Zanardi a falta de experiência em clube grandes como treinador principal. O trabalho à frente do São Bernardo foi o primeiro dele com atletas profissionais.

No Corinthians, ele enfrentaria o mesmo problema que prejudicou a passagem de Mano. Após de acelerar a saída de jogadores, a diretoria não conseguiu dar a mesma velocidade para a chegada de reforços.

Até o momento, seis jogadores foram contratados, mas um deles nem sequer estreou ainda, o argentino Rodrigo Garro, meia que era do Talleres e que não teve sua documentação regularizada pelo clube mesmo tendo sido anunciado há quase um mês.

Mano Menezes, por sua vez, estreou no clube em outubro de 2023, quando o time corintiano foi eliminado pelo Fortaleza na semifinal da Copa Sul-Americana.

O técnico gaúcho assumiu a equipe flertando com a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2023, mas conseguiu engatar alguns bons resultados que garantiram a 13º colocação na última rodada do Nacional.

Com contrato até 2025, Mano deixa o Corinthians com um aproveitamento de 38% ?em 20 jogos, foram seis vitórias, cinco empates e nove derrotas.