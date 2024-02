SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta segunda-feira (5) teve o Corinthians como grande protagonista: o clube demitiu o técnico Mano Menezes e tem Márcio Zanardi, do São Bernardo, como alvo para o cargo. Há novidades também em outros gigantes, como Santos, São Paulo, Palmeiras e Flamengo.

DESTAQUES DO DIA

Mano Menezes não é mais o técnico do Corinthians. Ele foi demitido nesta segunda-feira (5) após um novo tropeço alvinegro no Campeonato Paulista ?a equipe, inclusive, está na zona de rebaixamento do estadual. Mano deixa o comando do Corinthians em sua terceira passagem, com 40,35% de aproveitamento ?seis vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Zanardi vem aí? A diretoria do Corinthians já se reuniu com o técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo, em pleno Parque São Jorge. A reunião aconteceu antes mesmo da demissão formal de Mano Menezes. Caso seja oficializado, Zanardi vai reencontrar Augusto Melo. Os dois, aliás, deixaram o Timão no mesmo período, quando trabalhavam nas categorias de base do clube.

*

MAIS DESTAQUES

Tchau, Mendoza

O Santos confirmou nesta segunda-feira (5) a rescisão contratual do atacante Mendoza. A saída foi em comum acordo. O destino do jogador será o Yukatel Adana Demirspor, da Turquia. Em caso de uma futura venda, o Santos manteve 20% dos direitos econômicos do colombiano.

James fica ou sai?

James Rodriguez e São Paulo discutirão o futuro nesta semana. A possibilidade de uma rescisão de contrato de maneira amigável será um dos temas da conversa. Uma continuidade do atleta que tem contrato com o clube até 2025 será amplamente abordada, mas o tema é tratado com muita cautela nos bastidores do clube e divide opiniões na alta cúpula são-paulina.

Breno Lopes cotado

O Vasco fez uma proposta para contratar o atacante Breno Lopes, do Palmeiras. O time cruzmaltino procurou o staff do jogador palmeirense e as conversas estão em estágio avançado. A informação inicial foi dada pelo jornalista Matheus Giuberti e confirmada pelo UOL.

Agora vai?

Flamengo e Corinthians entraram em acordo, desta vez com cara mais definitiva, para a transferência do lateral-direito Matheuzinho ?que quer ser chamado de Matheus França. O Corinthians pagará de 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% permanecem com o Flamengo.