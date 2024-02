RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo irá inaugurar parcialmente sua biometria facial no Maracanã no clássico com o Botafogo, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Carioca.

O time rubro-negro utilizará a tecnologia fornecida pela "Bepass". A empresa já aplica este serviço no Allianz Parque, do Palmeiras, e tem acordo fechado com o Botafogo para implementar no Nilton Santos.

A Bepass está esperando cerca de 2.000 pessoas entrando no estádio através da biometria. Serão 12 catracas localizadas no setor "Maracanã Mais".

A promessa é de que o número de catracas aumente após o clássico entre Flamengo e Fluminense. O duelo está marcado para o dia 25 de fevereiro e, a partir desta data, ficará pronta a integração com a empresa que controla o acesso ao estádio.

O Flamengo pretende utilizar um critério de assiduidade com o serviço. O clube quer aproveitar o controle da biometria para privilegiar quem se faz mais presente nos jogos.

O Botafogo informa que a tecnologia passará a funcionar no decorrer do Campeonato Carioca. O Nilton Santos possui 96 catracas.