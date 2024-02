SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os reservas (e os jovens) do São Paulo deram conta do recado, venceram o Água Santa por 3 a 0 e completaram a festa no MorumBis com mais três pontos na tabela do Campeonato Paulista. O estádio foi palco de celebração, com a taça da Supercopa do Brasil exibida aos torcedores antes do apito inicial.

Bobadilla brilhou, a base de Cotia decidiu com gol marcado por Juan em assistência de Moreira e Alan Franco fechou o placar. O duelo também ficou marcado por polêmicas envolvendo o árbitro Raphael Claus, que "tirou" um gol da equipe de Diadema ao marcar pênalti em lance que parou nas redes e anulou outra penalidade, desta vez para os donos da casa.

O resultado coloca o Tricolor com 13 pontos e na liderança isolada do Grupo D do estadual. A equipe de Thiago Carpini ainda tem um jogo a menos em relação a São Bernardo, Novorizontino e Botafogo-SP, outros participantes da chave. O Água Santa, por outro lado, estacionou nos 7 pontos e foi ultrapassado pela Ponta Preta no Grupo B.

Os times voltam a jogar no fim de semana. O São Paulo encara, no sábado, a Ponte Preta em Campinas, enquanto o Água Santa recebe o Ituano um dia depois.

SÃO PAULO

Jandrei; Moreira, Ferraresi, Alan Franco e Patryck (Welington); Luiz Gustavo, Bobadilla e Alisson (Nikão); Ferreirinha (Juan), Erick (William Gomes) e Galoppo (Luciano). T.: Thiago Carpini

ÁGUA SANTA

Ygor Vinhas; Alex Silva, Walber, Jhonnathan e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho (Cristiano), Igor Henrique e Luan Dias; Keké (Rafael Oller) Bruno Xavier (Jael) e Bruno Mezenga (Júnior Todinho). T.: Bruno Pivetti

Local: MorumBis, em São Paulo

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Alisson (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bobadilla (SPO), aos 9 min do 1° tempo; Juan (SPO), aos 31 min do 2° tempo; Alan Franco (SPO), aos 41 min do 2° tempo