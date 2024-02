PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians encaminhou a contratação do atacante Pedro Henrique, do Internacional. O jogador de 33 anos foi xodó da torcida no time colorado e já recusou oferta do São Paulo.

A informação da contratação de Pedro Henrique foi divulgada pelo blog Mercado da Bola, do UOL Esporte. O jogador assinará em definitivo com o time alvinegro.

Pedro tem carreira construída na Europa. Depois de passar pela base gremista e pelo Caxias, ele esteve em clubes da Suíça, França, Turquia, Grécia, Cazaquistão e Azerbaijão. Ele custou 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões na cotação atual) ao Inter em 2022.

O Corinthians pagará 1,2 milhão de dólares (R$ 5,9 milhões na cotação atual). O jogador assinará vínculo até dezembro de 2025.

Logo de cara virou xodó da torcida a partir da divulgação de uma foto de quando era criança em que vestia a camisa do Colorado durante uma festa de aniversário. Sua relação com o clube sempre foi além do campo.

Quando passou pela base do Grêmio, Pedro, inclusive, escondeu que era colorado, como contou o UOL no ano passado.

Os números respaldaram tal apreço logo de cara. Foram oito gols e três assistências em 2022 e mais 12 gols com quatro assistências no ano passado, em que foi artilheiro do Gaúcho.

Outro ponto que aproximou o atacante da torcida foi sua ligação forte com a cultura gaúcha. As brincadeiras sobre comer bergamota (tangerina, mexerica) ou outras iguarias da culinária regional, além da relação com bandas de 'bailão', estilo musical que faz sucesso no interior do Estado, facilitaram a identificação popular.

RECUSA PARA TRANSFERÊNCIAS

Pedro chamou atenção do mercado da bola rapidamente, mas não queria ir embora. Enquanto se sentiu relevante no elenco do Inter, recusou todas as ofertas recebidas.

Entre os clubes que ouviram 'não' de Pedro Henrique estão: São Paulo, Bahia e Fortaleza. O próprio Corinthians tinha feito uma sondagem há algum tempo e foi prontamente afastada.

O atacante percebia sua importância no grupo e pretendia ficar pela relação que tinha com os aficionados, além de estar próximo de seus familiares e amigos, já que é natural de Santa Cruz do Sul.

MAS, TUDO MUDOU

As coisas começaram a mudar a partir da chegada de Eduardo Coudet. O argentino mudou o posicionamento de Pedro e aos poucos seu rendimento foi caindo.

Acostumado a atuar aberto pelos lados do campo, ele passou a ser utilizado como atacante e virou reserva.

A decisão sobre ouvir -finalmente- ofertas de outros clubes alertou novamente o mercado e surgiram propostas de Vasco e Cruzeiro. Nem mineiros nem cariocas, entretanto, tiveram sucesso.

O Corinthians surgiu como alternativa para recuperar o melhor futebol distante de casa. Pedro é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato nos próximos dias.