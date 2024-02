SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Steffani Jenz, esposa do zagueiro alemão Moritz Jenz, disse ter sido atacada por um torcedor enquanto amamentava seu filho.

A cantora estava no estádio e foi à área familiar com o filho no colo. Ela assistia ao jogo entre Wolfsburg, time que Moritz defende, e Union Berlin.

Steffani disse que um homem se aproximou dela e exigiu que fosse embora do estádio. O rapaz, que estaria na faixa dos 70 anos, chegou até a pegar um brinquedo do bebê.

"Ele segurava uma cerveja e chegou bem perto de mim, colocando seu cachecol em cima das nossas jaquetas", escreveu Steffani em seu Instagram.

"Ele estava estalando os lábios de uma forma muito vulgar", completou. Ela ainda disse que o rapaz "parecia muito zangado" e teve que mudar de mesa.

Steffani chegou a pedir ajuda, mas "nenhuma das pessoas fez nada ou guardou uma palavra gentil".

Após relatar o caso nas redes sociais, o Wolfsburg se pronunciou com um pedido de desculpas.

"As mulheres deveriam poder amamentar seus bebês em qualquer lugar sem assédio, especialmente na área familiar", informou a nota do clube. "Lamentamos muito saber deste assunto e encaminhamos sua reclamação ao nosso chefe de segurança. Estamos tentando esclarecer as coisas, obrigado por compartilhar e se manifestar".