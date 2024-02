SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ao menos 10 pessoas foram atingidas por tiros nesta quarta-feira (14) durante desfile para celebrar a vitória do time de futebol americano Kansas City Chiefs no Super Bowl, segundo o Corpo de Bombeiros de Kansas City.

"Múltiplas pessoas" foram atingidas por tiros, diz polícia. O Departamento de Polícia de Kansas City pediu que cidadãos evacuassem a área de uma garagem próxima à estação de trem Union Station, afirmando que tiros foram disparados e que "múltiplas pessoas" foram atingidas. O número exato de vítimas ainda não foi divulgado.

Duas pessoas foram presas. A polícia informou também que duas pessoas foram presas e que investigará o que aconteceu.

Tiroteio ocorre em rota de desfile de comemoração pela vitória do Super Bowl. O incidente ocorreu perto da Union Station, onde, momentos antes, os jogadores dos Chiefs haviam interagido com torcedores, após a vitória no Super Bowl, no último domingo (11).

Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, pediu orações pela cidade após o tiroteio.