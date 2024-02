SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos venceu o São Paulo por 1 a 0 nesta quarta-feira (14) no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O gol foi marcado por Morelos, de pênalti, após longa checagem no VAR. Por pouco, Erick balança a rede pelo Tricolor, mas o VAR voltou a agir e anulou após toque de mão.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado e com poucas chances para ambos os lados. O São Paulo apostou em um jogo rápido e deu trabalho para a defesa santista, que mal conseguia sair com a bola. Em contrapartida, o Santos se postou muito do meio-campo para trás e não deu brechas. Com poucos sustos, Calleri e Luciano chegaram bem, enquanto no Peixe João Schmidt e Guilherme incomodaram.

Diferentemente da primeira etapa, os times voltaram mais explosivos para o segundo tempo e Santos se deu melhor. Com mudanças de Carille, o Peixe ficou com as linhas mais aproximadas e consequentemente mais rápido. O São Paulo teve trabalho para se impor dentro de casa. Otero, oportunista, sofreu pênalti em dividida com Wellington e Morelos converteu. O VAR teve trabalho para checar a penalidade, pois, na ocasião, Wellington parece furar a bola, mas pega a perna direita do jogador santista. No final, São Paulo meteu pressão, quase marcou com Erick, mas teve o gol anulado por toque de mão.

Com o resultado, o Santos está classificado de forma antecipada às quartas de final da competição após três anos fora. Disparado, com 19 pontos, no grupo A.

O São Paulo está em primeiro no grupo D, com 13 pontos.

O São Paulo volta a campo no sábado para enfrentar o Red Bull Bragantino, em casa, às 18h, pela nona rodada do Paulista.

O Santos enfrenta o Novorizontino no domingo, na Vila Belmiro, às 16h, pela nona rodada da competição.