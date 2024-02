ATIBAIA, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A forte chuva que caiu no Maracanã não impediu que Fluminense e Vasco fizessem um clássico quente pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. No entanto, com muita confusão e pouca inspiração as equipes empataram sem gols.

O Vasco foi mais perigoso e teve um gol de David anulado por impedimento milimétrico no início do segundo tempo. Na primeira etapa, a equipe cruzmaltina já havia acertado uma bola no travessão, com Vegetti.

O jogo também ficou marcado por uma sequência de seis cartões (quatro amarelos e dois vermelhos) em dois minutos. Tudo isso antes de uma cobrança de falta e muito empurra-empurra na área.

Com o resultado, o Fluminense vê a liderança da Taça Guanabara ameaçada. Com 18 pontos em oito jogos, o time tricolor pode ser ultrapassado pelo Flamengo no complemento da rodada.

Já o Vasco deixou o G-4, grupo de times que disputam a semifinal da Taça Guanabara. Com 13 pontos em oito jogos, o time cruzmaltino foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu na rodada e chegou a 14. O Nova Iguaçu, que também tem 14 pontos, ainda joga na rodada.

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (17), às 16h (de Brasília), quando encara o Madureira pela nona rodada da Taça Guanabara. No meio da próxima semana, a equipe vai ao Equador encarar a LDU pela Recopa Sul-Americana.

Vasco tem mais clássico pela frente. A equipe cruzmaltina visita o Botafogo no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília).

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Felipe Melo (Lima), Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Martinelli (Felipe Andrade), PH Ganso (Douglas Costa) e Renato Augusto (Antônio Carlos); Jhon Arias e Germán Cano. T.: Fernando Diniz.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique (Rojas), Medel, João Victor, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Adson), Galdames e Payet (Rossi); David (Mateus Carvalho) e Vegetti. T.: Ramón Díaz.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e horário: 14 de fevereiro de 2024 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Cartões amarelos: Felipe Melo, Ganso, André, Arias (FLU); Zé Gabriel, Vegetti, João Victor, Payet (VAS)

Cartões vermelhos: Thiago Santos, Fernando Diniz (FLU); Medel (VAS)