RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Open 2024 vai comemorar sua edição especial de 10 anos com números grandiosos de infraestrutura e utilização de estruturas móveis.

O espaço do evento conta com nove quadras de saibro, incluindo o estádio central com capacidade para 6.200 pessoas, além de uma área interativa chamada Leblon Boulevard, com diversas atrações para o público.

Cerca de 150 pessoas foram contratadas para cuidar diretamente e indiretamente da montagem da estrutura, que requer de 600 a 800 toneladas de material produzidos em cerca de 40 dias.

A estrutura móvel das arenas do evento é entregue completa, incluindo gerenciamento, projetos, logística, montagem, manutenção e desmontagem, seguindo um modelo de construção eficiente e sustentável.

A utilização de estruturas móveis garante que não haja áreas e arenas subutilizadas após os eventos, evitando o surgimento de "elefantes brancos".

Em geral, as estruturas móveis são utilizadas para centros de imprensa, alojamentos e arenas de esportes que sejam menos praticados.

"Estamos falando de uma estrutura modular, que é eficiente sob o ponto de vista ambiental e extremamente sustentável, além de ser econômica financeiramente. É um serviço que já foi utilizado em estruturas de grande porte, como a Copa do Mundo de 2014, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, Jogos Panamericanos de Lima e Santiago, entre outros", disse Tatiana Fasolari, diretora executiva da Fast Engenharia.

A competição será disputada em quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro, no Rio.

O principal nome do torneio é o espanhol Carlos Alcaraz, vencedor do US Open em 2022 e de Wimbledon em 2023.

Além dele, estarão presentes o suíço Stan Wawrinka (3 títulos de Grand Slam), o britânico Cameron Norrie, atual campeão do torneio, e o francês Arthur Fils, top 40 do ranking mundial.

A chave principal começa no domingo (18) e a final será no dia 25 de fevereiro.