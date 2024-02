SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o São Bernardo por 1 a 0 com um time bem alternativo, na noite desta quinta (15), no estádio 1º de maio, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira poupou a equipe de olho no clássico contra o Corinthians no final de semana. Os únicos titulares que começaram a partida foram o zagueiro Murilo, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Endrick - que retornou ao clube após ficar fora das Olimpíadas com a seleção brasileira.

O gol da partida foi marcado por Flaco López, de cabeça, aos 41 minutos do 2º tempo, com assistência da joia Estevão. O argentino tem cinco gols na temporada em seis jogos.

Com a vitória, o Palmeiras chegou a 17 pontos na liderança do Grupo B e está apenas a dois do Santos - que ocupa a liderança geral da competição, mas com um jogo a mais. O São Bernardo segue em 3º no Grupo D com 12 pontos, mesma pontuação do Novorizontino que é o 2º colocado e estaria classifciado para a próxima fase nesse momento.

O time de Abel volta a campo no domingo (18), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, no clássico contra o Corinthians. Já o São Bernardo joga na segunda (19), às 19h, contra o Santo André, mais uma vez no 1º de maio.

O técnico português escalou um time bem alternativo, mas contou com o retorno de Endrick. A equipe fez um bom início de 1º tempo, conseguiu dominar o São Bernardo, mas sofreu com a ineficiência do ataque -o goleiro Alex Alves não fez nenhuma grande defesa.

Aos 28 minutos do 1º tempo, uma das quatro torres de iluminação do estádio Primeiro de Maio se apagou e o jogo foi paralisado por mais de 20 minutos. O Alviverde diminuiu o ritmo após a parada e o Bernô conseguiu igualar as ações, mas também sem causar grandes sustos a Lomba.

Piquerez, Richard Ríos, Estevão e Flaco López foram as mexidas de Abel para o segundo tempo. A equipe conseguiu ser mais produtiva no ataque, mas seguiu pecando nas finalizações: ou elas iam muito longe do alvo ou nas mãos do goleiro Alex Alves.

Após o empate em 1 a 1 contra o Santo André, Abel Ferreira reclamou da falta de efetividade de seu elenco no ataque e isso voltou a acontecer diante o São Bernardo.

O Bernô preferiu esperar o Palmeiras se lançar o ataque e não encontrou o contra-ataque esperado para vencer o jogo. Nos minutos finais, o técnico Zanardi até tirou o atacante João Carlos para colocar o volante Romisson e segurar o resultado.

Nos minutos finais, o Alviverde chegou ao gol com Flaco López. O argentino aproveitou belo cruzamento de Estevão e uma falha do goleiro Alex Alves para abrir o placar.

LANCES IMPORTANTES

Rony enfeitou demais e perde grande chance. Aos 10 minutos do 1º tempo, Vanderlan acionou Jhon Jhon em profundidade e o camisa 40 conseguiu belo cruzamento para Rony. O atacante tentou finalizar direita e a bola chegou lenta para Alex Alves, que fez defesa fácil.

Apagão paralisa a partida por quase 30 minutos. Um dos refletores do estádio se apagou e o árbitro Luiz Flavio de Oliveira paralisou o jogo aos 28 minutos do 1º tempo. O duelo só foi retomado aos 52 minutos da etapa inicial.

Lomba salva o Palmeiras. O São Bernardo chegou pela primeira vez no jogo em cobrança de escanteio aos 38 minutos do 1º tempo. A zaga do Palmeiras afastou mal e a bola sobrou para o zagueiro Hélder, que dominou no peito e finalizou no canto para defesa de Lomba.

Rony tenta de bicicleta de fora da área. Aos 39, a bola sobrou na meia-lua do São Bernardo, Rony matou no peito e emendou uma bicicleta. Alex Alves fez defesa fácil.

Alex Alves faz grande defesa. Aos 16 minutos do 2º tempo, Endrick finalizou de fora da área e o goleiro do Bernô espalmou. Rony tentou completar no rebote, mas foi travado.

Alex Alves aparece mais uma vez. Aos 29 minutos, Jhon Jhon finalizou de fora da área com muito efeito e Alex Alves não conseguiu agarrar, espalmando a bola para escanteio. Na cobrança, a defesa do São Bernardo cortou.

Flaco López, mais uma vez, salva o Palmeiras. Aos 41 minutos da etapa final, Estevão cruzou na cabeça de Flaco López, que subiu sozinho. Alex Alves saiu muito mal do gol e deixou o argentino livre para o cabeceio morrer no fundo da rede.

Estádio: 1º de maio, em São Bernardo (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Gol: Flaco López, aos 41 minutos do 2º tempo.

Amarelos: Lucas Lima, Hélder, Pedro Carrerete e Wesley Dias (SBE); Vanderlan (PAL)

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Vitor Ricardo (Hugo Sanches), Helder, Pedro Carrerete (Rafael Forster) e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima (Wesley Dias) e Silvinho (Alan Santos); Lucas Tocantins, Matheus Régis e João Carlos (Romisson). T.: Márcio Zanardi

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Lázaro), Murilo, Naves e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Jhon Jhon; Luis Guilherme (Estevão), Rony e Endrick (Flaco López). T.: Abel Ferreira