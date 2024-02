SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O América-MG ignorou a pressão do Mineirão, venceu o Cruzeiro por 2 a 0 com direito a golaço e, além de tirar a invencibilidade do rival na temporada, disparou no topo do Grupo C do Campeonato Mineiro. Já na etapa final, Renato Marques protagonizou uma pintura, e Rodrigo Varanda fechou o placar.

O resultado deixa a equipe de Cauan de Almeida, que ainda não perdeu no ano, com 13 pontos e bem à frente do vice-líder Athletic, que soma 7 pontos -Patrocinense e Democrata fecham a chave.

Já o Cruzeiro estacionou nos 10 pontos e, apesar de ser líder do Grupo A, pode ser ultrapassado pelo Tombense na próxima rodada.

Os times voltam a jogar pelo estadual no domingo (18). O Cruzeiro visita o Democrata, enquanto o América-MG recebe o Villa Nova.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi bastante agitado e nervoso, com quatro cartões amarelos aplicados pela arbitragem. As duas equipes tiveram boas chances: Moisés e Jacaré foram os mais perigosos pelo lado dos visitantes, enquanto Matheus Pereira e William assustaram pelo lado cruzeirense. A rede, no entanto, não balançou.

Na etapa final, Renato Marques brilhou e fez um golaço aos 15 minutos: o atacante de 20 anos recebeu de Fabinho na ponta direita e, de primeira, encobriu Rafael Cabral com muita categoria. Em meio às tentativas frustradas do Cruzeiro, ainda deu tempo de Rodrigo Varanda, já nos minutos finais, ampliar e decretar a vitória ao América-MG.